Φωτογραφίες από τη συνάντηση του Τραμπ με την ομογένεια για την 25η Μαρτίου

Με λαμπρότητα επέστρεψε στον Λευκό Οίκο η ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη τιμή που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στον ελληνισμό, καθώς η ελληνοαμερικανική και η ιρλανδική κοινότητα είναι οι μόνες εθνικές ομάδες στις ΗΠΑ που γιορτάζουν κάθε χρόνο την εθνική τους επέτειο στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, όπου πραγματοποίησε ομιλία και υπέγραψε τη διακήρυξη για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, μοιράζοντας στο τέλος τα στυλό στους ενθουσιασμένους ομογενείς που τον επευφημούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ονομαστική αναφορά στους Ελληνοαμερικανούς που στελεχώνουν την κυβέρνηση του, καθώς και σε βουλευτές και επιφανείς παράγοντες που προέρχονται από την ομογένεια, τονίζοντας τους διαρκείς πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν τις ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, «ο δεσμός μεταξύ των ΗΠΑ και του σύγχρονου ελληνικού έθνους χρονολογείται περισσότερο από δύο αιώνες, το 1821, όταν οι Έλληνες πατριώτες ξεκίνησαν τον ευγενή αγώνα τους για να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους από μια πολύ ισχυρή αυτοκρατορία. Ο πρόεδρος Τζέιμς Μονρόε τότε είπε ότι ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος πρέπει να έχει ενδιαφέρον για τη νίκη του ελληνικού λαού. Ο πρόεδρος Μονρόε κατάλαβε ότι οι Αμερικανοί ήταν συνδεμένοι μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό με τη γενέτειρα της δημοκρατίας και το λίκνο του δυτικού πολιτισμού: μέσω των σελίδων του Συντάγματος και μέσω της αρχιτεκτονικής αυτής της πρωτεύουσας, η κληρονομιά των Ελλήνων είναι παντού και μας περιβάλει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τη συμβολή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή των ΗΠΑ. «Ίσως το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε κληρονομήσει από αυτή την καταπληκτική χώρα (Ελλάδα) είναι η απίστευτη ελληνοαμερικανική κοινότητά μας που σήμερα αριθμεί περισσότερα από 3 εκατομμύρια άτομα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να διεκδικήσω τις ψήφους σας αλλά δεν την χρειαζόμασταν γιατί κερδίσαμε με μεγάλη διαφορά. Τους αγαπάμε και μας αγαπάμε», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο σημείο αυτό, κάλεσε τον Ελληνοαμερικανό Άλεξ Σκαρλάτο στη σκηνή, τον οποίο παρουσίασε ως έναν Αμερικανό ήρωα και αναφέρθηκε στη γνωστή προσωπική ιστορία του. «Ο Άλεξ Σκαρλάτος, εμπνευσμένος από τον παππού του και την ελληνική αντίσταση, εντάχθηκε στην Εθνική Φρουρά μετά το Λύκειο. Δέκα χρόνια μετά την αποστολή του στο Αφγανιστάν, ο Άλεξ και οι φίλοι του βρίσκονταν σε ένα τρένο από το Άμστερνταμ στο Παρίσι, όταν ένας αιμοδιψής ριζοσπαστικός ισλαμιστής άρχισε να πυροβολεί αθώους ανθρώπους. Σε μια πράξη τρομερής γενναιότητας, ο Άλεξ και οι σύντροφοί του τον ακινητοποίησαν παρά το γεγονός ότι ήταν εντελώς άοπλοι».

Παρών στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων και η πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Κατερίνα Νασίκα και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Ευάγγελος Σάββας. Μεταξύ των παρευρισκόμενων που ξεχώρισε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Λευκό Οίκο, Μάικλ Κράτσιος, καθώς και η προτεινόμενη πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την οποία κάλεσε στη σκηνή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη παρουσία των ελληνικής καταγωγής βουλευτών από τη Φλόριντα, Μάικ Χαριδόπουλο και Γκας Μπιλιράκη, τον οποίο χαρακτήρισε καλό φίλο. Τέλος, αναφέρθηκε και στην υποψήφιο ομογενή βουλευτή Τζίμι Πατρώνη, λέγοντας ότι ακούει ότι πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις.

Το Δώρο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής συνεχάρη εκ μέρους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας τον πρόεδρο Τραμπ για την επανεκλογή του, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για αυτή την παράδοση στον Λευκό Οίκο που αναγνωρίζει τις ελληνικές ρίζες της δημοκρατίας.

«Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την πρώτη δημοκρατία στον κόσμο, την Ελλάδα, και τη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αναγνωρίζουμε και θυμόμαστε τους αθάνατους ήρωες του 1821, οι οποίοι, όπως εκείνοι του 1776, έδωσαν τα πάντα για να κατακτήσουν την ελευθερία για την πατρίδα τους», σημείωσε ο κ. Ελπιδοφόρος.

Συνεχίζοντας, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στήριξη που προσφέρει στην Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και το ενδιαφέρον που έχει δείξει η κυβέρνηση του για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή. «Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω που δημιουργήσατε το Γραφείο Πίστης στον Λευκό Οίκο, το οποίο έχει την προοπτική να δημιουργήσει μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησής σας και των θρησκευτικών ηγετών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής δεν παράλειψε να ευχαριστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξη που, όπως είπε, προσφέρει στην Ελλάδα και την προάσπιση της δικαιοσύνης για την Κύπρο. Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Αρχιεπίσκοπος δώρισε έναν «τίμιο σταυρό» στον πρόεδρο Τραμπ αναφερόμενος στο όραμα που είχε δει ο Μέγας Κωνσταντίνος.

«Μέσω της ηγεσίας σας, ενσωματώνετε τις αξίες της χριστιανικής μας πίστης και την αγάπη για το Ευαγγέλιο. Μου θυμίζετε τον μεγάλο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο οποίος ίδρυσε και έχτισε την υπέροχη πόλη της Κωνσταντινούπολης - τη γενέτειρά μου, γνωστή σήμερα ως Iστανμπουλ. Είναι μεγάλη μου τιμή να σας παρουσιάσω αυτόν τον Τίμιο Σταυρό, το ίδιο το σύμβολο που οδήγησε τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο στη νίκη. Όπως του αποκάλυψε ο Χριστός σε ένα όραμα, «Ἐν τούτῳ νίκα» — ‘Πήγαινε με αυτό και γίνε νικητής'. Αυτός ο σταυρός είναι ένα αιώνιο σύμβολο ειρήνης και ένα ανίκητο τρόπαιο, ένα σημάδι θεϊκής δύναμης και καθοδήγησης. Με αυτόν τον σταυρό, προσεύχομαι να φέρετε ειρήνη στον κόσμο και να κάνετε την Αμερική ανίκητη».

Το Μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ θα εργαστεί για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Στη σκηνή ανέβηκε και η προτεινόμενη πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά από παρότρυνση του Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στον ακεραιότητα του χαρακτήρα και στη δυναμική προσωπικότητα του Αμερικανού προέδρου που, όπως είπε, γνωρίζει ότι αγαπάει την Ελλάδα και δήλωσε ότι αισθάνεται τιμή να υπηρετήσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπό την καθοδήγηση του.

Η κ. Γκίλφοϊλ υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται για την ενίσχυση της οικονομίας των δύο χωρών, για τη προώθηση των θρησκευτικών ελευθεριών και για την περαιτέρω ανάπτυξη της συμμαχίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας.

«Σήμερα γιορτάζουμε την πλούσια ιστορία μας και τον διαρκή δεσμό μας μεταξύ της ίδρυσης των ΗΠΑ και της Ελλάδας, και της ίδρυσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, και υπό τον Πρόεδρο Τραμπ πρέπει να κοιμάστε καλά το βράδυ και να ξυπνάτε το πρωί αισιόδοξοι, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που θα αγωνιστεί για την οικονομία αυτής της χώρας και της Ελλάδας, για τη θρησκευτική ελευθερία και για τη διαρκή συμμαχία της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

