Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σήμερα στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο εορτασμού της 25ης Μαρτίου και υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αγαπάμε τους Έλληνες και τη σκληρή δουλειά τους στις ΗΠΑ. Γιορτάζουμε 204 χρόνια ελληνικής ανεξαρτησίας και ελευθερίας και αυτό είναι κάτι τεράστιο. Ευχαριστώ τους Ελληνοαμερικανούς που κάνουν εξαιρετική δουλειά», ανέφερε και υπογράμμισε «οι Έλληνες τα πάνε καλά».

«Στις 25 Μαρτίου 1821 οι Έλληνες πήραν το πεπρωμένο στα χέρια τους σε έναν ευγενή αγώνα απέναντι σε μια αυτοκρατορία. Όλος ο κόσμος τότε έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Η κληρονομιά των Ελλήνων είναι παντού γύρω μας, όπως και η ελληνοαμερικανική κοινότητα που πλέον αριθμεί 3 εκατομμύρια μέλη», υπογράμμισε, ευχαριστώντας προσωπικά κάποιους ομογενείς . Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη στην εκδήλωση πως «έχετε τιμήσει τη χώρα μας με το κουράγιο σας και τον πατριωτισμό σας. Υπό αυτή την κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τα ιδεώδη σας και το πνεύμα αυτής της μοναδικής κληρονομιάς χιλιάδων ετών από την χρυσή εποχή της Ελλάδας μέχρι τη χρυσή εποχή των ΗΠΑ που βρισκόμαστε τώρα».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, που έλαβε πρώτος τον λόγο αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ για την συνέχεια αυτής της υπέροχης παράδοσης, που αναγνωρίζει τις ρίζες της Δημοκρατίας που βρίσκονται στην Ελλάδα τον ευχαρίστησε και «για την αφοσίωσή σας και στους Χριστιανούς και ειδικά για τους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής που κρατάνε την πίστη εκεί, αλλά και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης».

«Σας ευγνωμονούμε για τη στήριξή σας στην Ελλάδα και την δικαιοσύνη στη Κύπρο. Μου θυμίζετε τον Μέγα Κωνσταντίνο με την ηγεσία σας», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και έκανε δώρο στον πρόεδρο έναν χρυσό σταυρό. «Ο σταυρός είναι το σύμβολο της ειρήνης και με αυτό εύχομαι να φέρεις ειρήνη στον κόσμο και να κάνεις την Αμερική ανίκητη».

Στο βήμα ανέβηκε και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία ανέφερε πως «με τον Τραμπ θα κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια και θα ξυπνάτε αισιόδοξοι γιατί θα ξέρετε πως κάποιος θα πολεμάει για την οικονομία των ΗΠΑ, αλλά και της Ελλάδας, για θρησκευτικές ελευθερίες και την ελευθερία και για να συνεχιστεί η συμμαχία Ελλάδας και Αμερικής».

Πηγή: skai.gr

