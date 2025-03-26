Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα αξιολογήσουν τους ρωσικούς όρους για τη Μαύρη Θάλασσα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τόνισε την Τετάρτη ότι οι συμφωνίες που συνήφθησαν με την Ουκρανία και τη Ρωσία μια μέρα πριν είναι επί της αρχής, και ότι η Ουάσιγκτον επρόκειτο να αξιολογήσει τους όρους που έθεσε η Μόσχα και να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε χωριστές συμφωνίες την Τρίτη με την Ουκρανία και τη Ρωσία για να σταματήσουν τις επιθέσεις τους στη θάλασσα και εναντίον ενεργειακών στόχων, με την Ουάσιγκτον να συμφωνεί να πιέσει για την άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Μόσχας.



Λίγο μετά τις ανακοινώσεις των ΗΠΑ, το Κρεμλίνο διεμήνυσε ότι οι συμφωνίες της Μαύρης Θάλασσας δεν θα τεθούν σε ισχύ εάν δεν αρθούν συγκεκριμένες κυρώσεις.

Τα ρωσικά αιτήματα περιλαμβάνουν την ανάκληση των κυρώσεων στην κρατική αγροτική τράπεζα Rosselkhozbank και την αποκατάσταση της πρόσβασης των ρωσικών εταιρειών στο διεθνές σύστημα πληρωμών Swift.

Πηγή: skai.gr

