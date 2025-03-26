Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει τους δασμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει απόψε, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 16.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας).

Την Δευτέρα ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δασμοί στα εισαγόμενα αυτοκίνητα θα επιβληθούν εντός της εβδομάδας, πριν και από τους ανταποδοτικούς δασμούς σε άλλα προϊόντα πολλών εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, που θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε καμία διευκρίνιση για το ύψος των δασμών στα οχήματα. Τον Φεβρουάριο ο Τραμπ είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβληθούν δασμοί ύψους 25%.

Οι μετοχές των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών υποχώρησαν μόλις ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί συνέντευξη Τύπου. Γύρω στις 19.30 (ώρα Ελλάδας) η μετοχή της Ford υποχωρούσε κατά 1,55%, της General Motors κατά 1,65%, της Tesla κατά 6,63% και της Stellantis κατά 2,01%.

Πηγή: AFP-Reuters

