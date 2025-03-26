Σουδάν: Το Χαρτούμ «απελευθερώθηκε», δηλώνει ο στρατηγός Μπουρχάν

Την «απελευθέρωση» του Χαρτούμ ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ο επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτης της χώρας, Άμπντελ Φατάχ αλ Μπουρχάν, λίγες ώρες μετά την ανακατάληψη του αεροδρομίου της πρωτεύουσας.

«Το Χαρτούμ απελευθερώθηκε», διεμήνυσε ο στρατηγός Μπουρχάν από το προεδρικό μέγαρο, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Αφίχθη αεροπορικώς στο Χαρτούμ προκειμένου να δείξει πως το αεροδρόμιο ελέγχεται πλήρως από τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις, ύστερα από τις σφοδρές μάχες που προηγήθηκαν με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Οι παραστρατιωτικοί των ΔΤΥ αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την προηγούμενη εβδομάδα το προεδρικό μέγαρο και σήμερα το αεροδρόμιο του Χαρτούμ. Ως εκ τούτου, ο σουδανικός στρατός φαίνεται πως ελέγχει πλέον την πρωτεύουσα.

Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια το Σουδάν έχει βυθιστεί στο χάος εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στις δυνάμεις που είναι πιστές στον στρατηγό Άμπντελ Φατάχ αλ Μπουρχάν και στους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, άλλοτε δεύτερο τη τάξει της στρατιωτικής χούντας.

Η ένοπλη σύρραξη έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

