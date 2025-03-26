Γερμανία: Ανατίναξαν γιγαντιαίο θερμοηλεκτρικός σταθμός στο Αμβούργο – Δείτε βίντεο

Η Γερμανία κατεδαφίζει τον «τάφο των δισεκατομμυρίων». Ο λόγος για τον γιγαντιαίο θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Αμβούργο, δυναμικότητας σχεδόν 1.5 GW, που μπορούσε να τροφοδοτεί με ενέργεια ολόκληρη την πόλη, και κατεδαφίστηκε υπό την πίεση των Πρασίνων.



Το Moorburg Power Plant θεωρούνταν πριν από μερικά χρόνια το πιο σύγχρονο και αποδοτικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στη Γερμανία και η κατασκευή του κόστισε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά ο σταθμός λειτούργησε μόνο για έξι χρόνια.



Μετά από ελεγχόμενη έκρηξη το πρώτο λεβητοστάσιο κατέρρευσε όπως είχε προγραμματιστεί, ανακοίνωσε την Κυριακή η Hamburg Energy Networks. Το δεύτερο, παρά την ισχυρή έκρηξη, παρέμεινε όρθιο. Το γιατί παραμένει άγνωστο.

Στο μέλλον, σε αυτή την τοποθεσία θα κατασκευαστούν υποδομές για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η άμεση ανατίναξη του θερμοηλεκτρικού σταθμού.

Πηγή: skai.gr

