«Επιφυλακτικά αισιόδοξος» σχετικά με τις προσπάθειες τερματισμού του τριετούς πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο αν και πρόσθεσε ότι υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει.

«Αρκεί να πω, ότι υπάρχει λόγος να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι. Αλλά με την ίδια λογική, συνεχίζουμε να αναγνωρίζουμε μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση» είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους μετά τις συναντήσεις του με ομολόγους του από τις χώρες της G7 στον Καναδά.

«Δεν θα είναι εύκολη, δεν θα είναι απλή, αλλά σίγουρα νιώθουμε ότι είμαστε τουλάχιστον μερικά βήματα πιο κοντά στον τερματισμό αυτού του πολέμου και την ειρήνη. Προφανώς, θα δούμε τι είναι διατεθειμένες να κάνουν η Ρωσία και άλλοι. Δεν είναι μόνο η Ρωσία, προφανώς, πρέπει να είναι αποδεκτή και από την Ουκρανία», είπε.

«Θα μάθουμε περισσότερα μόλις επιστρέψει ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και θα έχουμε την ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι και να μιλήσουμε γι' αυτό και προφανώς ο πρόεδρος είναι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση για τα επόμενα βήματα», είπε.

Ερωτηθείς, επίσης ο Μάρκο Ρούμπιο για το αν εμπιστεύεται τον Πούτιν απάντησε: «Αυτή είναι μια άσχετη ερώτηση. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα δράσης- για πράγματα που κάνεις» απάντησε.

«Δεν μπορείς απλά να πεις ότι θέλεις ειρήνη. Πρέπει να κάνετε ειρήνη, και αυτό ισχύει και για τις δύο πλευρές σε οποιαδήποτε σύγκρουση, σε κάθε πόλεμο και σε οποιαδήποτε εμπλοκή», είπε.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ακόμα στους δημοσιογράφους ότι η εξωτερική πολιτική λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από την εσωτερική πολιτική, καθώς συχνά πρέπει να συνεργαστείς με ανθρώπους που δεν σου αρέσουν, αλλά και να έχεις διαφωνίες με ανθρώπους που σου αρέσουν.

«Μερικές φορές θα πρέπει να καταλάβεις πώς να συνεργαστείς με έθνη που δεν είναι ευθυγραμμισμένα μαζί σου στα περισσότερα ζητήματα, και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, μπορεί να μη συμφωνείς σε ένα θέμα με το έθνος με το οποίο συνεργάζεστε πολύ στενά σε ένα σωρό άλλα πράγματα», εξήγησε.

Ζητήθηκε επίσης από τους δημοσιογράφους να κάνει ο Ρούμπιο μια σαφή διάκριση μεταξύ κατάπαυσης του πυρός και τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ό ίδιος απάντησε λέγοντας ότι στις τελικές ειρηνευτικές συνομιλίες θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, καθώς αναγνώρισε ότι «κάθε χώρα στον κόσμο έχει δικαίωμα στην ασφάλεια, να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να προστατεύσει το έδαφός της».

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τις ΗΠΑ, αλλά και την ΕΕ, η οποία «επέβαλε σημαντικές κυρώσεις» στη Ρωσία.

Ωστόσο, τόνισε ότι το πρώτο στάδιο είναι να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες για να δημιουργηθεί χώρος για διαπραγματεύσεις.

Όσον αφορά τις εδαφικές παραχωρήσεις που πρέπει να γίνουν, ο Ρούμπιο απάντησε ότι και η Ρωσία θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις αλλά συνέχισε λέγοντας ότι είναι πολύ νωρίς να γίνουν εικασίες καθώς το πρώτο βήμα είναι να πειστούν και οι δύο πλευρές να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.

«Απλώς αναφέρω το αυτονόητο. Όταν οι άνθρωποι κάθονται και διαπραγματεύονται και τελειώνουν τους πολέμους, συνήθως υπάρχει ένα πάρε-δώσε. Το τι δίνει και τι παίρνει εξαρτάται από τα μέρη που βρίσκονται στο τραπέζι. Δεν πρόκειται να προκαθορίσουμε τίποτα, αλλά αυτό θα χρειαστεί για να τελειώσει ο πόλεμος»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.