Ιρακινές δυνάμεις σκότωσαν ένα ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους

Ένα ηγετικό στέλεχος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, που ήταν υπεύθυνος για «επιχειρήσεις στο εξωτερικό» και ήταν στόχος αμερικανικών κυρώσεων, σκοτώθηκε από τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σιά αλ Σουντανί.
Ο Αμπντάλα Μάκι Μούσλι αλ Ρουφάϊ «θεωρείτο ένας από τους πιο επικίνδυνους τρομοκράτες στο Ιράκ και στον κόσμο», είπε ο Σουντανί με ανάρτηση στο X.
Ήταν «υπεύθυνος των γραφείων εξωτερικών επιχειρήσεων», πρόσθεσε.
Ο Σουντανί δεν είπε πότε και πού σκοτώθηκε ο τζιχαντιστής. Ωστόσο, χαιρέτισε μια επιχείρηση που έγινε υπό την εποπτεία ιρακινών υπηρεσιών πληροφοριών και σε συνεργασία με τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.
