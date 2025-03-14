Καναδάς: Ορκίστηκε ο Μαρκ Κάρνι

Ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός του Καναδά ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης Μαρκ Κάρνι.

Ο 59χρονος Κάρνι, αντικαθιστά τον Τζάστιν Τριντό, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον Ιανουάριο, αλλά παρέμεινε στην εξουσία μέχρι το Φιλελεύθερο Κόμμα να εκλέξει νέο ηγέτη.

Ο Κάρνι αναμένεται να προκηρύξει γενικές εκλογές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο 59χρονος τραπεζίτης, αναλαμβάνει την πρωθυπουργία εν τω μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης στη χώρα, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε εμπορικό πόλεμο επιβάλλοντας τελωνειακούς δασμούς σε καναδικά προϊόντα και δε σταματά να επαναλαμβάνει πως θέλει ο Καναδάς να γίνει «η 51η πολιτεία» των ΗΠΑ.

Ο Κάρνι δηλώνει πάντως ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Τραμπ, εάν αυτός δείξει «σεβασμό στην καναδική κυριαρχία» και είναι πρόθυμος για μια κοινή και πολύ πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για το εμπόριο».

«Ο Καναδάς δε θα αποτελέσει ποτέ τμήμα των ΗΠΑ»

Ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα ότι ο Καναδάς δε θα αποτελέσει «ποτέ τμήμα των ΗΠΑ», κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης ομιλίας του, που εκφώνησε σε μια χώρα που κλονίζεται από τις απειλές του ισχυρού γείτονά της.

«Δεν θα αποτελέσουμε ποτέ, ποτέ, με οποιονδήποτε τρόπο, μέρος των ΗΠΑ», είπε, απαντώντας στις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνει ο Καναδάς η 51η αμερικανική πολιτεία.

Όμως, επισήμανε πως σέβεται τις ΗΠΑ και αναζητά μέσα για να «συνεργαστεί» με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

