Αντίο, NHS England!

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε χθες την «τολμηρή» ανακοίνωση κατάργησης του NHS England. Σύμφωνα τα πολιτικά κόμματα της χώρας, ανησυχίες από τα συνδικάτα.

Τo NHS England έχει αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος εργοδότης όχι μόνο για τη χώρα, αλλά για όλη την Ευρώπη, ενώ βρίσκεται στη θέση νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς απασχολεί 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους. Ένας τόσο μεγάλος οργανισμός χρήζει μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης, η οποία αποδεδειγμένα βρίσκεται σε έναν «γραφειοκρατικό» φρενήρη ρυθμό.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προσπαθεί τώρα να σταματήσει αυτή την πορεία, καθώς ο τομέας της υγείας αποτελεί ένα από τα κορυφαία προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει τόσο η κυβέρνηση, όσο και ο κόσμος. 12 χρόνια λοιπόν μετά τη δημιουργία του NHS England, ο Στάρμερ αποφάσισε να καταργήσει αυτή την ημικρατική υπηρεσία.

Τι είναι το NHS England και γιατί καταργείται

Τo NHS England είχε δημιουργηθεί επί κυβέρνησης Κάμερον και πρόκειται για το διοικητικό όργανο που διαχειρίζεται τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας της χώρας. Χρηματοδοτείται από τους Βρετανούς φορολογούμενους, αλλά δεν ελέγχεται άμεσα από την κεντρική κυβέρνηση. Έχει περισσότερα από 15.000 άτομα προσωπικό, το οποίο αποτελείται κυρίως από διευθυντές και υπαλλήλους, και όχι από γιατρούς και νοσηλευτές.



Στην ομιλία του ο Βρετανός πρωθυπουργός, χθες Πέμπτη, σχολίασε ότι η απόφαση του τότε πρωθυπουργού της Βρετανίας το 2012 να δώσει ανεξαρτησία στους διαχειριστές του NHS να λειτουργήσουν μόνοι τους την υπηρεσία ήταν «μια ξεκάθαρη στιγμή όπου οι Τόρις διάβηκαν τον Ρουβίκωνα», εννοώντας ότι εν γνώσει τους έλαβαν μία απόφαση, η οποία ήταν ριψοκίνδυνη.



Ο Στάρμερ τόνισε ότι το σύστημα υγείας θα επιστρέψει στον «δημοκρατικό έλεγχο», ώστε το ποσό των «εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών» να πάει στην πρώτη γραμμή, δήλωση που τόνισε και ο υπουργός Υγείας, Γούες Στρίτινγκ. Κυβερνητικές πηγές σήμερα υποστηρίζουν ότι το πλάνο θα εξοικονομήσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια τον χρόνο.

Οι αντιδράσεις

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα «ξηλώσει» από τις θέσεις τους σχεδόν 10.000 άτομα προσωπικό, κυρίως διοικητικών ρόλων. Τα πολιτικά κόμματα όμως μοιάζουν να βρίσκονται στην ίδια πλευρά και σύσσωμα κάνουν λόγο για μια «τολμηρή» απόφαση.



Η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέιμι Μπέιντενοκ καλωσόρισε την απόφαση, αλλά προειδοποίησε ότι «οι Εργατικοί δεν μπορούν να κρυφτούν, αν τα πράγματα πάνε λάθος». Ο Φιλελεύθερος Εντ Ντέιβι στήριξε εξίσου την απόφαση, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν είναι το βασικό πρόβλημα για το σύστημα.



Οι επικριτές τώρα κοιτάζουν τα ψιλά γράμματα της απόφασης. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, για παράδειγμα, έκαναν λόγο για «χαοτική» ανακοίνωση περικοπής δημοσίων υπαλλήλων, με τη Σάρον Γκράχαμ, επικεφαλής του συνδικάτου Unite, να σχολιάζει ότι «η άστοχη στρατηγική θα μπορούσε να οδηγήσει τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής να κάνουν διοικητικές εργασίες, αντί να θεραπεύουν ασθενείς». Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν η υπηρεσία πάει στα χέρια του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (DHSC) θα μπορούσε να αποσπάσει τους υπουργούς από την επείγουσα δουλειά που έχουν, δηλαδή να μειώσουν τη μακρά λίστα αναμονής των ασθενών.



Και ενώ διά κυβερνητικού στόματος αναφέρεται ότι η διαδικασία κατάργησης θα διαρκέσει δύο χρόνια, υπάρχει η υποψία ότι η Εργατική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταργήσει ακόμα περισσότερες υπηρεσίες υπό αυτό το καθεστώς, καθώς υπάρχουν ακόμα 300 σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολικό προϋπολογισμό 353 δισεκατομμύρια λίρες, για το 2022-2023.

