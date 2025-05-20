Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε σήμερα ότι η Συρία ενδέχεται να απέχει εβδομάδες από έναν «εμφύλιο πόλεμο ευρείας κλίμακας», λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση της ηγεσίας της αμερικανικής κυβέρνησης με τις μεταβατικές αρχές της Συρίας.

«Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι, ειλικρινά, η μεταβατική αρχή, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, απέχει λίγες εβδομάδες, αν όχι μήνες, από μια πιθανή κατάρρευση και έναν εμφύλιο πόλεμο ευρείας κλίμακας, κάτι που σημαίνει διάλυση της χώρας», δήλωσε ο Ρούμπιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.