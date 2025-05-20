Υπό ασφυκτική διεθνή πίεση βρίσκεται το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τη Γάζα με την παγκόσμια κοινότητα να εκφράζει πλέον την οργή της για τον αποκλεισμό της βοήθειας, προειδοποιώντας για τις συνέπειες.

Καθώς η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα λαμβάνει δραματικές διαστάσεις, με τις εικόνες των υποσιτισμένων παιδιών να κάνουν τον γύρο του κόσμου, η διεθνής κοινότητα εντείνει τις πιέσεις προς το Ισραήλ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τη Βρετανία και τον Καναδά, κυβερνήσεις καταγγέλλουν την επιμονή στον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, προειδοποιώντας για πολιτικό και διπλωματικό κόστος, καθώς η κατάσταση για τα εκατομμύρια των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας επιδεινώνεται δραματικά.

Το Λονδίνο παγώνει τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Ισραήλ

Σε μία τελευταία εξέλιξη, που υποδηλώνει ότι η διεθνής κοινότητα φαίνεται πλέον να προχωρά ένα βήμα παραπέρα από τις ρητές προειδοποιήσεις, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, ανακοίνωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η χώρα του αναστέλλει τις διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή κυβέρνηση για νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Ειδικότερα, ο Βρετανός ΥΠΕΞ είπε χαρακτηριστικά ότι «έχουμε αναστείλει τις διαπραγματεύσεις με την παρούσα ισραηλινή κυβέρνηση για νέα εμπορική συμφωνία. Θα επανεξετάσουμε τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του διμερούς οδικού χάρτη μέχρι το 2030. Οι ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου κατέστησαν αυτή την απόφαση αναγκαία».

Συνεχίζοντας, ο Λάμι επεσήμανε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να διατηρήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και να επιτρέπει μόνο την ελάχιστη δυνατή παροχή τροφίμων, «ίσα-ίσα για να αποτραπεί ο λιμός», όπως είπε, επικαλούμενος δήλωση του ίδιου του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση, τόνισε ότι λιγότερα από δέκα φορτηγά μπήκαν στη Γάζα την προηγούμενη μέρα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «αφόρητη» και «αποτρόπαια».

Παράλληλα, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η νέα ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα δεν είναι ο τρόπος για να επιστρέψουν οι εναπομείναντες όμηροι, ζήτησε από το Ισραήλ να τερματίσει τον αποκλεισμό της παροχής βοήθειας στη Γάζα και καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «εξτρεμισμό» σε ορισμένα τμήματα της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι μπροστά σε αυτή τη νέα επιδείνωση. Αυτή είναι ασύμβατη με τις αρχές που στηρίζουν τη διμερή μας σχέση», δήλωσε ο Λάμι στη Βουλή των Κοινοτήτων. «Ειλικρινά, αποτελεί προσβολή των αξιών του βρετανικού λαού. Συνεπώς, σήμερα, ανακοινώνω ότι αναστείλαμε τις διαπραγματεύσεις με αυτήν την ισραηλινή κυβέρνηση για μια νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, το Λονδίνο κάλεσε την πρέσβειρα του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Τζίπι Χοτοβέλι αναφορικά με την επέκταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Επιπρόσθετα η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων εις βάρος ατόμων και ομάδων στη Δυτική Όχθη, που σύμφωνα με το Λονδίνο, συνδέονται με πράξεις βίας κατά Παλαιστινίων.

«Δείχνουμε για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε εναντίον εκείνων που διαπράττουν ειδεχθείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο Βρετανός ΥΠΕΞ.

«Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε συζητήσεις για μια νέα, αναβαθμισμένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με μια κυβέρνηση (του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου που προωθεί σκανδαλώδεις πολιτικές στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα», ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση.

Η ΕΕ θα επανεξετάσει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ

Με φόντο την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό της παροχής βοήθειας από τις ισραηλινές αρχές η ΕΕ θα εξετάσει πρόταση για αναθεώρηση της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC, η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι θα συζητηθεί η πρόταση του Ολλανδού υπουργού Εξωτερικών, Κάσπαρ Βέλντκαμπ, για την επανεξέταση του Άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης, το οποίο ορίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και Ισραήλ «βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών».

O Βέλντκαμπ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας ως παραβίαση αυτής της αρχής, καλώντας την Ευρώπη να αντιδράσει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Κάλας δήλωσε ότι «η απόφαση του Ισραήλ να επιτρέψει κάποια βοήθεια είναι σταγόνα στον ωκεανό – είναι καλοδεχούμενη, αλλά δεν αρκεί. Υπάρχουν χιλιάδες φορτηγά πίσω από τα σύνορα που περιμένουν. Πρόκειται για ευρωπαϊκά χρήματα που χρηματοδότησαν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια, και πρέπει να φτάσει στους ανθρώπους, γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή».

Γαλλία, Βρετανία και Καναδάς απειλούν με κυρώσεις

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι θα επιτρέψει την είσοδο περιορισμένης ανθρωπιστικής βοήθειας μετά από πιέσεις συμμάχων, οι οποίοι – όπως είπε – δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να στηρίζουν το Ισραήλ όσο «εικόνες πείνας» από τη Γάζα κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Η προσπάθεια εξισορρόπησης εκ μέρους του δεν φάνηκε να κατευνάζει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τη στάση του Ισραήλ στον πόλεμο και την ανθρωπιστική κατάσταση.

Σε κοινή δήλωση τη Δευτέρα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και του Καναδά καταδίκασαν την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα και κάλεσαν το Ισραήλ να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη «για να διασφαλιστεί η επανέναρξη της παροχής βοήθειας σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές».

«Η χθεσινή ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα επιτρέψει μια βασική ποσότητα τροφίμων στη Γάζα είναι εντελώς ανεπαρκής», ανέφεραν, προειδοποιώντας ότι «αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τη νέα στρατιωτική επίθεση και δεν άρει τους περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω συγκεκριμένες ενέργειες ως απάντηση».

Πηγή: skai.gr

