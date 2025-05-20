Το Ισραήλ κινδυνεύει να εξελιχθεί σε κράτος-παριάς λόγω του πολέμου στη Γάζα διεμήνυσε πρώην ανώτερος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στα λόγια του με οργή την Τρίτη.

«Μια λογική χώρα δεν διεξάγει πόλεμο εναντίον αμάχων, δεν σκοτώνει μωρά ως χόμπι και δεν εμπλέκεται σε μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμού», δήλωσε ο Γιαΐρ Γκολάν, μια αριστερή φωνή της αντιπολίτευσης και πρώην αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου του ισραηλινού στρατού, σε μια πλήρη συνέντευξη στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Reshet Bet.

Συγκρίνοντας τις ενέργειες του Ισραήλ με εκείνες της Νότιας Αφρικής κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του απαρτχάιντ, ο ηγέτης του μικρού Δημοκρατικού κόμματος και μακροχρόνιος επικριτής του Νετανιάχου, πρόσθεσε: «Ο εβραϊκός λαός, που έχει υποστεί διώξεις και γενοκτονίες σε όλη την ιστορία μας… είναι αυτός που τώρα προβαίνει σε ενέργειες που είναι εντελώς απαράδεκτες».

Τα λόγια του Γκολάν προκάλεσαν άμεση καταδίκη, με τον Νετανιάχου να τα αποκαλεί και συκοφαντίες και προσέθεσε: «Καταδικάζω έντονα την άγρια υποκίνηση (μίσους) του Γιαΐρ Γκολάν εναντίον των ηρωικών στρατιωτών μας και εναντίον του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι ο ισραηλινός στρατός «είναι ο πιο ηθικός στρατός στον κόσμο».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, χαρακτήρισε τα σχόλια «απαράδεκτη συκοφαντία εναντίον των τακτικών και εφέδρων στρατιωτών μας».

Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ αποκάλεσε τον Γκολάν «έναν γενναίο, ευθύ άνθρωπο», προσθέτοντας ότι τα σχόλιά του αναφέρονταν στους πολιτικούς ηγέτες του Ισραήλ, όχι στους στρατιώτες.

Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τον βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα να υπόσχεται να «πάρει τον έλεγχο» ολόκληρου του θύλακα για να νικήσει τη Χαμάς και να διασφαλίσει την απελευθέρωση των 58 εναπομεινάντων ομήρων, εκ των οποίων οι 23 πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Περίπου 14.000 μωρά στη Γάζα θα μπορούσαν να πεθάνουν τις επόμενες 48 ώρες εάν δεν φτάσουν περισσότερα φορτηγά βοήθειας στον πληθυσμό, δήλωσε την Τρίτη στο BBC ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον 500 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια και 50 φορτηγά με καύσιμα πρέπει να εισέρχονται καθημερινά στον παλαιστινιακό θύλακα για να αποτραπεί η κρίση.

«Θέλω τον μπαμπά μου»

Πλάνα από το συνεργείο του NBC News επί τόπου κατέγραψαν εξαντλημένους κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους σε γειτονιές στα ανατολικά της πόλης, αναζητώντας ασφάλεια.

Η 13χρονη Tasneen Baraka είπε ότι αυτή και η οικογένειά της εγκατέλειψαν την πόλη Αμπάσαν αλ-Καμπίρα. Την είδαν να κάθεται στο έδαφος κλαίγοντας καθώς έλεγε στο NBC News ότι το πού βρισκόταν ο πατέρας της ήταν άγνωστο.

«Θέλω τον μπαμπά μου, θέλω τον μπαμπά μου», είπε. «Κάθε μέρα, φεύγουμε. Δεν αντέχουμε άλλο».

Η μητέρα της Tasneen, Huda Baraka, εμφανίστηκε δίπλα της, κρατώντας το βρέφος της.

«Είμαστε κουρασμένοι. Μακάρι να μας σκότωναν όλους τώρα. Δεν μπορούμε να ζούμε άλλο έτσι», πρόσθεσε.

