ΕΕ: Αποφασίζει την άρση των οικονομικών κυρωσεων κατά της Συρίας

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας εξέφρασε σήμερα την ελπίδα για μια συμφωνία στη σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Άμυνας για την άρση των οικονομικών κυρώσεων κατά της Συρίας, καθώς διπλωμάτες τονίζουν ότι οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να προβούν σε ένα τέτοιο βήμα.

«Αναφορικά με τη Συρία, ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε για την άρση των οικονομικών κυρώσεων σήμερα», δήλωσε η Κάλας σε δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη είτε θα δώσει στη Συρία την ευκαιρία να σταθεροποιηθεί, είτε η χώρα αυτή θα κινδυνεύσει να καταλήξει σε μια κατάσταση όπως στο Αφγανιστάν.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί εξετάζουν να πάρουν απόφαση για την άρση των οικονομικών κυρώσεων, διατηρώντας παράλληλα κυρώσεις που σχετίζονται με το καθεστώς του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ και εισάγοντας μέτρα κατά παραβατών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία νωρίτερα σήμερα για μια πολιτική συμφωνία για την άρση των οικονομικών κυρώσεων, ανέφεραν διπλωμάτες, σημειώνοντας ότι η τελική απόφαση εναπόκειται στους υπουργούς.

«Είναι σαφές ότι θέλουμε να υπάρξουν θέσεις εργασίας και τρόποι βιοπορισμού για τον λαό (της Συρίας), ώστε να γίνει μια πιο σταθερή χώρα», τόνισε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες τόνισαν πως οι κυρώσεις που θα αρθούν αφορούν κυρίως το συριακό τραπεζικό σύστημα, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενώ επίσης θα αποδεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Συρίας.

Οι 27 δεν αποκλείουν, ωστόσο, το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων κατά όσων ευθύνονται για τη βία κατά της κοινότητας των Αλαουιτών στη Συρία τις τελευταίες εβδομάδες.

Άλλα μέτρα κατά του καθεστώτος Άσαντ και η απαγόρευση πώλησης όπλων ή εξοπλισμών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καταστολή θα παραμείνουν σε ισχύ, τόνισαν διπλωμάτες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αυτές οι κυρώσεις θα μπορούν να επιβληθούν εκ νέου αν η νέα ηγεσία της Συρίας δεν τηρήσει την υπόσχεσή της να σεβαστεί τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να προχωρήσει προς τη δημοκρατία.

Η ΕΕ έχει ήδη χαλαρώσει τις κυρώσεις που σχετίζονται με την ενέργεια, τις μεταφορές και την ανασυγκρότηση, καθώς και με συναφείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά ορισμένα κράτη μέλη έχουν υποστηρίξει ότι τα μέτρα δεν επαρκούν για να βοηθήσουν στην υποστήριξη της πολιτικής μετάβασης και της οικονομικής ανάκαμψης της Συρίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, προς έκπληξη όλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει εντολή για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας.

Μπροστά στην ενδεχόμενη απόφαση των Βρυξελλών, ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι δήλωσε σήμερα ότι η άρση των κυρώσεων αντανακλά τη «διεθνή βούληση» για στήριξη της χώρας του.

«Η άρση των κυρώσεων εκφράζει την περιφερειακή και διεθνή βούληση να στηριχθεί η Συρία», δήλωσε ο Σαϊμπάνι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Δαμασκό μαζί με τον Ιορδανό ομόλογό του, Αϊμάν Σαφάντι, προσθέτοντας ότι «ο συριακός λαός έχει σήμερα μια ιστορική και πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοικοδομήσει τη χώρα του».

