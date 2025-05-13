Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από τη Σαουδική Αραβία την άρση των κυρώσεων εναντίον της Συρίας, προκειμένου να δώσει στη χώρα «μια ευκαιρία να γίνουν μεγαλοπρεπείς».

«Θα διατάξω την παύση των κυρώσεων κατά της Συρίας, προκειμένου να τους δώσω μια ευκαιρία να γίνουν μεγαλοπρεπείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε επενδυτικό φόρουμ στο Ριάντ.

«Ήρθε η ώρα τους να λάμψουν. Τις αίρουμε όλες», είπε ο Τραμπ.

«Καλή τύχη Συρία, δείξε μας κάτι πολύ ξεχωριστό» τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.