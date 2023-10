Ρουμάνος πρόεδρος: H Σένγκεν δεν λειτουργεί πλέον, και σχεδόν δεν υπάρχει Κόσμος 21:31, 27.10.2023 linkedin

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πληρούμε όλα τα κριτήρια του Σένγκεν», δήλωσε ο Γιοχάνις στις Βρυξέλλες