Ρουμανία: Μπλόκο στην υποψηφιότητα Γκεοργκέσκου - Συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και την αστυνομία (Δείτε βίντεο)

Η είδηση της απόρριψης της υποψηφιότητας του Γκεοργκέσκου, που μεταδόθηκε από ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, προκάλεσε  την αγανάκτηση οπαδών του στο Βουκουρέστι

Γκεοργκέσκου

Το Κεντρικό Εκλογικό Γραφείο της Ρουμανίας απαγόρευσε σήμερα στον φιλορώσο ακροδεξιό υποψήφιο Καλίν Γκεοργκέσκου να συμμετάσχει στις επαναληπτικές προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το Μάιο.

Ο  Γκεοργκέσκου μπορεί τώρα να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά της απόρριψης της υποψηφιότητάς του, την οποία ηγέτες σκληροπυρηνικών δεξιών κομμάτων καταδίκασαν ως αντιδημοκρατική.

Η είδηση της απόρριψης της υποψηφιότητας του Γκεοργκέσκουυ, που μεταδόθηκε από ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, προκάλεσε απόψε την αγανάκτηση οπαδών του στο Βουκουρέστι.

«Έπειτα από απόφαση του Εκλογικού Γραφείου, διαδηλωτές έσπασαν τον κλοιό των χωροφυλάκων επιχειρώντας να μπουν μέσα στο κτίριο», ανέφεραν οι δυνάμεις της τάξης διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο».

