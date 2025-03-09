Το Κεντρικό Εκλογικό Γραφείο της Ρουμανίας απαγόρευσε σήμερα στον φιλορώσο ακροδεξιό υποψήφιο Καλίν Γκεοργκέσκου να συμμετάσχει στις επαναληπτικές προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το Μάιο.

Ο Γκεοργκέσκου μπορεί τώρα να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά της απόρριψης της υποψηφιότητάς του, την οποία ηγέτες σκληροπυρηνικών δεξιών κομμάτων καταδίκασαν ως αντιδημοκρατική.

Η είδηση της απόρριψης της υποψηφιότητας του Γκεοργκέσκουυ, που μεταδόθηκε από ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, προκάλεσε απόψε την αγανάκτηση οπαδών του στο Βουκουρέστι.

The Central Electoral Bureau of Romania has disqualified pro-Russian candidate Călin Georgescu from the elections, citing his anti-democratic stance, following complaints, as reported by Bloomberg. Violent unrest erupted in the capital, with Georgescu’s supporters clashing with… pic.twitter.com/GMVO3ijCH3 — WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2025

«Έπειτα από απόφαση του Εκλογικού Γραφείου, διαδηλωτές έσπασαν τον κλοιό των χωροφυλάκων επιχειρώντας να μπουν μέσα στο κτίριο», ανέφεραν οι δυνάμεις της τάξης διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο».

🚨🇷🇴BREAKING: Romania has BANNED Calin Georgescu from running for President.



The public have taken to the streets in force outraged by this decision



Multiple arrests made.



The EU is responsible for this affront to democracy pic.twitter.com/0VjVb3n72V — Basil the Great (@Basil_TGMD) March 9, 2025

Πηγή: skai.gr

