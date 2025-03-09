Το Κεντρικό Εκλογικό Γραφείο της Ρουμανίας απαγόρευσε σήμερα στον φιλορώσο ακροδεξιό υποψήφιο Καλίν Γκεοργκέσκου να συμμετάσχει στις επαναληπτικές προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν το Μάιο.
Ο Γκεοργκέσκου μπορεί τώρα να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά της απόρριψης της υποψηφιότητάς του, την οποία ηγέτες σκληροπυρηνικών δεξιών κομμάτων καταδίκασαν ως αντιδημοκρατική.
Η είδηση της απόρριψης της υποψηφιότητας του Γκεοργκέσκουυ, που μεταδόθηκε από ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, προκάλεσε απόψε την αγανάκτηση οπαδών του στο Βουκουρέστι.
The Central Electoral Bureau of Romania has disqualified pro-Russian candidate Călin Georgescu from the elections, citing his anti-democratic stance, following complaints, as reported by Bloomberg. Violent unrest erupted in the capital, with Georgescu’s supporters clashing with… pic.twitter.com/GMVO3ijCH3— WarTranslated (@wartranslated) March 9, 2025
«Έπειτα από απόφαση του Εκλογικού Γραφείου, διαδηλωτές έσπασαν τον κλοιό των χωροφυλάκων επιχειρώντας να μπουν μέσα στο κτίριο», ανέφεραν οι δυνάμεις της τάξης διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο».
🚨🇷🇴BREAKING: Romania has BANNED Calin Georgescu from running for President.— Basil the Great (@Basil_TGMD) March 9, 2025
The public have taken to the streets in force outraged by this decision
Multiple arrests made.
The EU is responsible for this affront to democracy pic.twitter.com/0VjVb3n72V
