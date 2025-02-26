Η εισαγγελία του Βουκουρεστίου άσκησε δίωξη κατά του ακροδεξιού υποψηφίου για την προεδρία, Καλίν Γκεοργκέσκου για «ψευδείς δηλώσεις» αναφορικά με τις πηγές χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, σε μια ακόμη εξέλιξη των ακυρωθέντων προεδρικών εκλογών του περασμένου έτους, που έχει προκαλέσει πολιτικές αναταραχές στη χώρα.

«Ο εισαγγελέας διέταξε την έναρξη ποινικής δίωξης», ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της χωρίς να αναφέρει το όνομα του Γκεοργκέσκου. Δικαστική πηγή επιβεβαίωσε αργότερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η δίωξη στοχεύει όντως τον ακροδεξιό υποψήφιο.

Οι ρουμανικές προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου αμαυρώθηκαν από υποψίες για ρωσική ανάμειξη, οδηγώντας το ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο να ακυρώσει συνολικά τις εκλογές, απόφαση χωρίς προηγούμενο που βύθισε τη χώρα σε σοκ.

Ο Γκεοργκέσκου επικράτησε στον πρώτο γύρο προς γενική κατάπληξη, σαρώνοντας τα φαβορί που προέρχονταν από κυβερνητικά κόμματα. Άγνωστος στην πολιτική σκηνή της χώρας μέχρις ότου οι ακραίες φιλορωσικές απόψεις του προσελκύσουν προσοχή και ενδιαφέρον σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδίως στο Tik Tok.

Δύο μέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των εκλογών, το Συνταγματικό Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι «ακυρώνει συνολικά» τις προεδρικές εκλογές ώστε να «βεβαιωθεί για την εγκυρότητά τους και για τη νομιμότητά τους». Το Δικαστήριο επικαλέσθηκε «πολλαπλές παρατυπίες και παραβιάσεις του εκλογικού νόμου που στρέβλωσαν τη φύση της ψήφου των πολιτών και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των υποψηφίων πλήττοντας έτσι τη διαφάνεια και τον δίκαιο χαρακτήρα της προεκλογικής εκστρατείας, καταπατώντας τις αρχές των δημοκρατικών εκλογών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

