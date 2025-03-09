Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τελικά θα συνάψει μια συμφωνία για τους φυσικούς πόρους με τις ΗΠΑ, ενώ τον κατηγόρησε ότι «πήρε χρήματα σαν να παίρνει μια καραμέλα από ένα μωρό» κατά τη διάρκεια των ετών της διακυβέρνησης Μπάιντεν.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του, σε συνέντευξη στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News, ότι ο Ζελένσκι ήταν αγνώμων στη δύσκολη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο στις 28 Φεβρουαρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί η υπογραφή της συμφωνίας για τους πόρους. Μετά από έντονες πιέσεις των ΗΠΑ προς τον Ζελένσκι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντώνται αυτή την εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία για να συνεχίσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Όταν ρωτήθηκε αν περιμένει ότι ο Ζελένσκι θα επιστρέψει και θα υπογράψει τη συμφωνία για τους πόρους, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, έτσι νομίζω. Νομίζω ότι θα συμβεί».

«Ο Ζελένσκι πήρε χρήματα από αυτή τη χώρα επί Μπάιντεν σαν να παίρνει καραμέλα από ένα μωρό», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. «Και απλά δεν νομίζω ότι είναι ευγνώμων».

Η κυβέρνηση Τραμπ αναφέρει ότι η προτεινόμενη συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά αποτελεί μια οικονομική δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ουκρανίας, καθώς ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να συμφωνήσει σε εκεχειρία με τη Ρωσία. Οι αλλαγές στην πολιτική του Τραμπ έχουν προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη σχετικά με το πώς θα προστατευθεί στρατιωτικά η Ουκρανία στο μέλλον.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν «άνετος» με το ενδεχόμενο η Ουκρανία να μην επιβιώσει ως ανεξάρτητη χώρα, απάντησε: «Η Ουκρανία μπορεί να μην επιβιώσει έτσι κι αλλιώς».

«Αλλά έχουμε κάποιες αδυναμίες και με τη Ρωσία», πρόσθεσε. «Ξέρετε, χρειάζονται δύο».

Από την ένταση στον Λευκό Οίκο και μετά, ο Τραμπ ανέστειλε τη στρατιωτική βοήθεια και την παροχή πληροφοριών σε μια προσπάθεια να πείσει τον Ζελένσκι να συμφωνήσει σε ανακωχή, η οποία θα επέτρεπε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της τριετούς ρωσικής εισβολής.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι ανοιχτός σε εκεχειρία, εάν η Ρωσία συμφωνήσει να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές και τις ναυτικές επιχειρήσεις, σηματοδοτώντας για πρώτη φορά την προθυμία του να εξετάσει μια παύση των εχθροπραξιών.



Πηγή: skai.gr

