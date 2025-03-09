Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων La Repubblica και La Stampa, η Ιταλία πρόκειται να αυξήσει τον συνολικό αριθμό των μελών των ενόπλων δυνάμεών της κατά 40.000 άνδρες και γυναίκες, στο χρονικό διάστημα των επόμενων πέντε με οκτώ ετών. Οι ίδιες εφημερίδες αναφέρουν ότι, με τον τρόπο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό του ιταλικού στρατού, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας της χώρας θα αγγίξει τις 135.000 μονάδες.

Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά, το στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Ιταλίας πρόκειται να αυξηθεί κατά ένα τρίτο «για να μπορέσει να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε εξαιτίας των αποφάσεων των τελευταίων ιταλικών κυβερνήσεων», όπως γράφει η La Repubblica.

Σχολιάζοντας τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο υπογράμμισε ότι «το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων ορίζεται από σχετικό νόμο». «Δεν έχω πρόβλημα να πω ότι το σχετικό μοντέλο είναι ανεπαρκές και πρέπει να αλλάξει. Είναι κάτι που θα γίνει στο κοινοβούλιο, αλλά με ένα μέτρο το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πολύ ευρύτερο από μια απλή αύξηση του προσωπικού, ένα μέτρο που να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας», έγραψε στο «Χ» ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.