Το πολεμικό κλίμα μεταξύ Δύσης και Ρωσίας πυροδοτεί περαιτέρω δήλωση του Ρώσου πρέσβη στο Λονδίνο, ο οποίος ανέφερε ότι η Βρετανία εμπλέκεται τώρα «άμεσα» στον πόλεμο της Ουκρανίας αφού οι πύραυλοι της Storm Shadow χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν στόχους εντός της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το βρετανικό Sky News, ο Ρώσος πρεσβευτής, Αντρέι Κέλιν, κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί μισθοφόρους από διαφορετικές χώρες στις μάχες.

Η κλιμάκωση έρχεται μετά το πράσινο φως αυτή την εβδομάδα των δυτικών συμμάχων της χρήσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία για να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία μετά από μήνες εκκλήσεων από το Κίεβο.

Οι βρετανικοί πύραυλοι Storm Shadow εκτοξεύτηκαν στη Ρωσία από την Ουκρανία λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την ίδια αλλαγή πολιτικής.

Στον απόηχο των εξελίξεων, ο Κελίν ερωτηθείς για το εάν η κίνηση είχε παρασύρει τη Βρετανία στον πόλεμο, είπε: «Απολύτως, η Βρετανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εμπλέκονται τώρα άμεσα σε αυτόν τον πόλεμο, επειδή η πυροδότηση των πυραύλων δεν μπορεί να συμβεί χωρίς το προσωπικό του ΝΑΤΟ, το βρετανικό προσωπικό επίσης."

Ερωτηθείς ποια ήταν η διαφορά μεταξύ αυτού και της Ρωσίας που χρησιμοποιεί κινεζικό, ιρανικό και βορειοκορεατικό εξοπλισμό, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό -και εάν εμπλέκονται άμεσα επίσης- ο Κελίν παρέπεμψε αντ 'αυτού στους «ξένους μαχητές από την ουκρανική πλευρά».

«Σε αυτό το θέμα, μπορώ να πω εύκολα ότι έχουμε πολλούς μισθοφόρους από διάφορες χώρες που πολεμούν αυτή τη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας», είπε.

Ο Κελίν συνέχισε ότι «μόλις είδαμε στην περιοχή Κουρσκ μία πολωνική μονάδα, η οποία έχει μια ειδική στολή που φορούν οι Πολωνοί στρατιώτες. Τι συμβαίνει λοιπόν;»

Μέχρι αυτή την εβδομάδα, ήταν γνωστό ότι τα βρετανικά άρματα μάχης, αντιαρματικοί πύραυλοι και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Ρωσία, αλλά η Βρετανία είχε διατηρήσει τους περιορισμούς στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, απηχώντας την πολιτική της Αμερικής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.