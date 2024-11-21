Ιρλανδία: Οι κατηγορίες εναντίον του Νετανιάχου και του ηγέτη της Χαμάς είναι σοβαρές

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις επισήμανε ότι η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του ηγέτη της Χαμάς είναι ένα σημαντικό και σοβαρό βήμα.

«Η απόφαση… είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα», λέει ο Χάρις σε μια δήλωσή του. «Αυτές οι κατηγορίες δεν θα μπορούσαν να είναι πιο σοβαρές» τόνισε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός.

«Η Ιρλανδία σέβεται τον ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όποιος είναι σε θέση να τη βοηθήσει να εκτελέσει το ζωτικό της έργο πρέπει τώρα να το κάνει επειγόντως» ξεκαθάρισε.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ο ισραηλινός πρόεδρος και μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης καταδίκασαν με σφοδρότητα την Πέμπτη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, κατηγορώντας το για «αντισημιτισμό» μετά την απόφασή του να εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του τέως υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφού ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν ανακοίνωσε στις 20 Μαΐου ότι ζητά εντάλματα σύλληψης για φερόμενα εγκλήματα που συνδέονται με τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση στη Γάζα. H Χάγη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και για τον ηγέτη της Χαμάς Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραήμ Αλ Μάσρι (γνωστό και ως Μοχάμεντ Ντέιφ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.