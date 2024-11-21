Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας είναι έτοιμες να πολεμήσουν απέναντι στον ρωσικό στρατό «απόψε» εάν ο Βλαντιμίρ Πούτιν εισβάλει σε άλλο κράτος της Ανατολικής Ευρώπης, δήλωσε την Πέμπτη ανώτατος στρατιωτικός αρχηγός της Βρετανίας.

«Αν ζητηθεί από τον βρετανικό στρατό να πολεμήσει απόψε, θα πολεμούσε απόψε», είπε χαρακτηριστικά ο Ρομπ Μάγκουαν, ο αναπληρωτής αρχηγός του βρετανικού επιτελείου άμυνας, στην επιτροπή άμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων. «Δεν νομίζω ότι κανείς σε αυτό το δωμάτιο θα έπρεπε να έχει ψευδαίσθηση ότι αν οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ανατολική Ευρώπη απόψε, τότε θα τους συναντούσαμε σε αυτόν τον αγώνα».

Τα σχόλιά του έγιναν καθώς οι βουλευτές ρώτησαν τον Μάγκουαν την Πέμπτη πόσες βρετανικές ταξιαρχίες θα μπορούσαν να φτάσουν στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ σε περίπτωση μεγάλης κλιμάκωσης από τη Ρωσία.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ της Ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Λετονίας και της Εσθονίας, αντιμετώπισαν με αμηχανία την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ η Φινλανδία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία στα ανατολικά της, αυτή την εβδομάδα προειδοποίησε για δολιοφθορά σε κρίσιμες υποδομές . Οι κανόνες του ΝΑΤΟ για τη συλλογική άμυνα ορίζουν ότι μια επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται ως επίθεση σε όλα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Μάγκουαν, οι ανησυχίες παραμένουν για τη στρατιωτική ικανότητα της Βρετανίας σε περίπτωση ευρωπαϊκής κλιμάκωσης.

Ο στρατός ξηράς της Βρετανίας είναι στο μικρότερο μέγεθός του από το 1700. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε στο POLITICO ότι η κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων ήταν «πολύ χειρότερη από ό,τι πιστεύαμε» μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από το Εργατικό Κόμμα το καλοκαίρι.

Ο Χίλι ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο καταργεί πέντε πολεμικά πλοία και δώδεκα στρατιωτικά ελικόπτερα και drones στο πλαίσιο ενός προγράμματος μείωσης του κόστους. Η Βρετανία διεξάγει επί του παρόντος Στρατηγική Αμυντική Ανασκόπηση.

Ρώσος πρέσβης στη Βρετανία: Τώρα εμπλέκεστε «άμεσα» στον πόλεμο της Ουκρανίας

Το κλίμα πυροδοτεί περαιτέρω και η δήλωση του Ρώσου πρέσβη στο Λονδίνο, ο οποίος ανέφερε ότι η Βρετανία εμπλέκεται τώρα «άμεσα» στον πόλεμο της Ουκρανίας αφού οι πύραυλοι της Storm Shadow χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν στόχους εντός της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το βρετανικό Sky News, ο Ρώσος πρεσβευτής, Αντρέι Κέλιν, κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί μισθοφόρους από διαφορετικές χώρες στις μάχες.

Η κλιμάκωση έρχεται μετά το πράσινο φως αυτή την εβδομάδα των δυτικών συμμάχων της χρήσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία για να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία μετά από μήνες εκκλήσεων από το Κίεβο.

Οι βρετανικοί πύραυλοι Storm Shadow εκτοξεύτηκαν στη Ρωσία από την Ουκρανία λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την ίδια αλλαγή πολιτικής.

Στον απόηχο των εξελίξεων, ο Κελίν ερωτηθείς για το εάν η κίνηση είχε παρασύρει τη Βρετανία στον πόλεμο, είπε: «Απολύτως, η Βρετανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εμπλέκονται τώρα άμεσα σε αυτόν τον πόλεμο, επειδή η πυροδότηση των πυραύλων δεν μπορεί να συμβεί χωρίς το προσωπικό του ΝΑΤΟ, το βρετανικό προσωπικό επίσης."

Ερωτηθείς ποια ήταν η διαφορά μεταξύ αυτού και της Ρωσίας που χρησιμοποιεί κινεζικό, ιρανικό και βορειοκορεατικό εξοπλισμό, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό -και εάν εμπλέκονται άμεσα επίσης- ο Κελίν παρέπεμψε αντ 'αυτού στους «ξένους μαχητές από την ουκρανική πλευρά».

«Σε αυτό το θέμα, μπορώ να πω εύκολα ότι έχουμε πολλούς μισθοφόρους από διάφορες χώρες που πολεμούν αυτή τη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας», είπε.

Ο Κελίν συνέχισε ότι «μόλις είδαμε στην περιοχή Κουρσκ μία πολωνική μονάδα, η οποία έχει μια ειδική στολή που φορούν οι Πολωνοί στρατιώτες. Τι συμβαίνει λοιπόν;»

Μέχρι αυτή την εβδομάδα, ήταν γνωστό ότι τα βρετανικά άρματα μάχης, αντιαρματικοί πύραυλοι και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Ρωσία, αλλά η Βρετανία είχε διατηρήσει τους περιορισμούς στους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, απηχώντας την πολιτική της Αμερικής.



Πηγή: skai.gr

