Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τα εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον τέως υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν κατηγορηματικά την απόφαση του Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης για ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι για τη βιασύνη του Εισαγγελέα να ζητήσει εντάλματα σύλληψης και τα ανησυχητικά λάθη της διαδικασίας που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «συζητά τα επόμενα βήματα» με τους εταίρους της.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ο ισραηλινός πρόεδρος και μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης καταδίκασαν με σφοδρότητα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, κατηγορώντας το για «αντισημιτισμό» μετά την απόφασή του να εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του Γιόαβ Γκάλαντ.

Η κίνηση αυτή έρχεται αφού ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν ανακοίνωσε στις 20 Μαΐου ότι ζητά εντάλματα σύλληψης για φερόμενα εγκλήματα που συνδέονται με τις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση στη Γάζα. H Χάγη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και για τον ηγέτη της Χαμάς Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραήμ Αλ Μάσρι (γνωστό και ως Μοχάμεντ Ντέιφ).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.