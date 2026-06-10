Τους φακέλους για την αδειοδότηση των ομάδων εξέτασε το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ΕΠΟ, εκδίδοντας στη συνέχεια και τη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Καλαμάτα δεν πήρε άδεια Super League 1 και της επιβλήθηκε πρόστιμο. Παρόλα αυτά, υπάρχει η βεβαιότητα στην ομάδα πως δεν θα υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα σε δεύτερο βαθμό, αφού θα γίνει η σχετική έφεση από την ΠΑΕ.

Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής αδειοδοτήθηκε, αλλά του επιβλήθηκε και πρόστιμο.

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις ΠΑΕ:

1. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΕ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904 – 2025 ΠΑΕ

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στην:

ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

Χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στις ΠΑΕ:

1. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ “Η ΝΙΚΗ” 1924 ΠΑΕ

2. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ ΠΑΕ

3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΕ

4. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ –Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία

6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δεν χορηγεί άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις Super League 1 και Super Legue 2, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, στην:

ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

Δεν χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 1 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο στην:

ΠΑΕ Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019

Δεν χορηγεί την άδεια για την εγχώρια διοργάνωση Super League 2:

1. ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966

2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΕ

3. Π.Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑ

4. Π.Α.Ε. ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

5. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ CITY 1931 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά των αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Οργάνου Αδειοδότησης μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή τους.

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