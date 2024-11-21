Μια δεύτερη ισχυρή καταιγίδα, με τη συνοδεία θυελλωδών ανέμων, αναμένεται να πλήξει τις βορειοδυτικές ΗΠΑ απόψε, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις χιονοπτώσεις που προκάλεσε ένα πρώτο τέτοιο σύστημα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι, που σάρωσαν τη χώρα σε πρώτο στάδιο, κόπασαν κατά μήκος της περιοχής της νοτιοδυτικής Ουάσιγκτον και του Όρεγκον το μεσημέρι της Τετάρτης τοπική ώρα. Όμως, εικόνες από σπίτια και αυτοκίνητα που καταστράφηκαν από δέντρα που ξεριζώθηκαν στην Ουάσιγκτον κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώσεις δέντρων κοντά στο Σιάτλ και άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Περίπου 350.000 σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν βυθισμένες στο σκοτάδι στην Ουάσιγκτον, το Όρεγκον και τη Βόρεια Καλιφόρνια, ένας αριθμός μικρότερος από τα 600.000 που είχαν καταγραφεί νωρίτερα.

Η θύελλα και οι καταρρακτώδεις βροχές είχαν επίσης αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές το σύστημα ηλεκτροδότησης στη επαρχία Βρετανική Κολομβία, στις καναδικές ακτές του Ειρηνικού και άφησε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 225.000 καταναλωτές την Τρίτη το βράδυ, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού BC Hydro.

Έως το βράδυ της Τετάρτης, τοπική ώρα, περίπου 64.000 καταναλωτές, κυρίως στη νήσο Βανκούβερ δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα.

Περίπου 279 χιλιοστά βροχής έπεσαν ήδη χθες και κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Βόρεια Καλιφόρνια, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα σημειώθηκαν επίσης χιονοπτώσεις, δήλωσε ο Ριτς Ότο, ένας μετεωρολόγος του Κέντρου Προβλέψεων της αμερικανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS).

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καταιγίδα βρίσκεται πάνω από τη Βόρεια Καρολίνα και το ύψος της βροχής αναμένεται να φθάσει τα 250 χιλιοστά.

Ριπές ανέμων ταχύτητας 105 χιλιομέτρων την ώρα αναμένονται απόψε το βράδυ και ο κίνδυνος απειλητικών για τη ζωή πλημμυρών και κατολισθήσεων λάσπης και βράχων παραμένει υψηλός σε ολόκληρη την περιοχή, προειδοποίησε η NWS.

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν πάνω από τη Βόρεια Καρολίνα τις επόμενες ημέρες, εξήγησε ο Ότο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν πρόκειται να εξασθενίσουν έως το Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

