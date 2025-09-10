Λογαριασμός
Η Πολωνία δεν έχει δώσει στοιχεία ότι τα drones που καταρρίφθηκαν ήταν δικά μας, λέει Ρώσος διπλωμάτης

«Αβάσιμες οι κατηγορίες» λέει ο Ρώσος διπλωμάτης για τα όσα κατηγορεί η Πολωνία τη Ρωσία σχετικά με τα drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Ρωσία drones

H Πολωνία δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν στην Πολωνία ήταν ρωσικής προέλευσης ανέφερε Ρώσος διπλωμάτης σήμερα Τετάρτη όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας.

«Θεωρούμε τις κατηγορίες αβάσιμες. Δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι ρωσικής προέλευσης», δήλωσε ο Αντρέι Όρντας, επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία.

TAGS: Ρωσία Drones Πολωνία
