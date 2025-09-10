H Πολωνία δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν στην Πολωνία ήταν ρωσικής προέλευσης ανέφερε Ρώσος διπλωμάτης σήμερα Τετάρτη όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας.

«Θεωρούμε τις κατηγορίες αβάσιμες. Δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι ρωσικής προέλευσης», δήλωσε ο Αντρέι Όρντας, επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία.

Πηγή: skai.gr

