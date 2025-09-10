Η Λευκορωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι κατέρριψε ορισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τα οποία εξετράπησαν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών κατά τη διάρκεια ανταλλαγής επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ότι το Μινσκ ενημέρωσε την Πολωνία και τη Λιθουανία για την προσέγγισή τους.

Ωστόσο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λευκορωσίας, Υποστράτηγου Πάβελ Μουραβέικο, δεν ανέφερε ποιανού τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαφανίστηκαν.

«Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανταλλαγής επιθέσεων από UAV μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, οι Δυνάμεις Αεροπορικής Άμυνας και τα μέσα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας που βρίσκονταν σε υπηρεσία παρακολουθούσαν συνεχώς UAV που είχαν χάσει την πορεία τους ως αποτέλεσμα της επίδρασης των μέσων ηλεκτρονικού πολέμου των μερών», ανέφερε ο Μουραβέικο σε ανακοίνωση.

«Μερικά από τα χαμένα drones καταστράφηκαν από τις Δυνάμεις Αεροπορικής Άμυνας της χώρας μας πάνω από το έδαφος της δημοκρατίας», είπε και πρόσθεσε ότι η Πολωνία και η Λιθουανία ενημερώθηκαν για την προσέγγιση των drones.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.