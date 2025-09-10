Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε την καλύτερη διαθέσιμη εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και διασφάλισε στις επιχειρήσεις του μπλοκ πλεονέκτημα έναντι πολλών ξένων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της ομιλίας της για την κατάσταση στην Ένωση, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Διασφαλίσαμε ότι η Ευρώπη πέτυχε την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Εξασφαλίσαμε σχετικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες μας. Διότι ορισμένοι από τους άμεσους ανταγωνιστές μας αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τον τρόπο αυτό η πρόεδρος της Κομισιόν επιχειρεί ουσιαστικά να απαντήσει στις επικρίσεις που έχει δεχθεί από αρκετούς βουλευτές του μπλοκ σχετικά με τη συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ θα μειώσει τους δασμούς της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ορίζουν έναν γενικό δασμό 15% στα προϊόντα της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το κοινοβούλιο θα ψηφίσει τους επόμενους μήνες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση των δασμών της ΕΕ στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι ορισμένες χώρες έχουν εξασφαλίσει χαμηλότερο βασικό δασμό από την Ουάσιγκτον σε σχέση με το 15% που επιβάλλεται στο μπλοκ, αλλά τόνισε πως η ΕΕ διασφάλισε πως οι νέοι δασμοί δεν θα προστεθούν στους προϋπάρχοντες, σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες χώρες.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι η ΕΕ εξάγει αγαθά αξίας 500 δισ. ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο, από τα οποία εξαρτώνται εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

«Η συμφωνία παρέχει κρίσιμης σημασίας σταθερότητα στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ σε μια εποχή σοβαρής παγκόσμιας ανασφάλειας. Σκεφτείτε τις επιπτώσεις ενός ολοκληρωτικού εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ. Φανταστείτε το χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά.



