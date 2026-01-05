Η Ρωσία εξαπέλυσε τη τις πρωϊνές ώρες της 5ης Ιανουαρίου πέντε πυραυλικά πλήγματα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, προκαλώντας πολύ σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο δήμαρχος, Ίχορ Τερέχοφ.

«Δεν πρόκειται απλώς για επίθεση σε εγκαταστάσεις. Είναι επίθεση στη θέρμανση, στο νερό, στην κανονική ζωή των ανθρώπων. Προσπαθούν να μας λυγίσουν με τον φόβο και το σκοτάδι», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι στόχοι επλήγησαν.

Η περιφερειακή εισαγγελία του Χαρκόβο ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τουλάχιστον ένας άμαχος τραυματίστηκε στην επίθεση. Σε άλλο πλήγμα στο Ντνίπρο, επλήγη επιχείρηση που ανήκει στον μεγάλο αμερικανικό αγροδιατροφικό όμιλο Bunge (BG.N), προκαλώντας διαρροή 300 τόνων ηλιελαίου, δήλωσε ο δήμαρχος, Μπόρις Φιλάτοφ.

«Τα συνεργεία κοινής ωφέλειας καθαρίζουν την περιοχή, ρίχνοντας άμμο και χαλίκι», έγραψε ο Φιλάτοφ στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι η διαρροή θα οδηγήσει στο κλείσιμο ενός μεγάλου παραποτάμιου δρόμου για δύο ή τρεις ημέρες.

Χειμερινές διακοπές ρεύματος

Το Χάρκοβο, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους, βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Η θερμοκρασία ήταν περίπου -3 βαθμοί Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας τη Δευτέρα και αναμένεται να πέσει τη νύχτα. Σύμφωνα με τον τοπικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, πριν από την τελευταία επίθεση οι κάτοικοι είχαν ηλεκτρικό ρεύμα κατά μέσο όρο 14-16 ώρες το 24ωρο.

Από τον Νοέμβριο, η Ρωσία έχει αυξήσει δραστικά τόσο τον αριθμό όσο και την ένταση των επιθέσεων στο ενεργειακό σύστημα και τις υποδομές logistics της Ουκρανίας, βυθίζοντας ολόκληρες περιοχές στο σκοτάδι έπειτα από μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, το ένα τρίτο του Κιέβου έμεινε χωρίς θέρμανση μετά από εκτεταμένη ρωσική επίθεση, ενώ το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, η Οδησσός, έμεινε ουσιαστικά χωρίς ηλεκτροδότηση για αρκετές ημέρες έπειτα από σειρά επιθέσεων.

Η Ρωσία επιτέθηκε επίσης σε σταθμούς που παρήγαγαν θερμότητα για τις πόλεις Τσερνίχιβ και Χερσώνα.

