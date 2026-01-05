Η σύλληψη του Βενεζουελάνου ηγέτη, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στέρησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έναν σύμμαχο και θα μπορούσε να αυξήσει την αμερικανική «ισχύ μέσω του πετρελαίου», όμως η Μόσχα εξετάζει πιθανά οφέλη από τη διαίρεση του κόσμου σε σφαίρες επιρροής από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικές Δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο μόλις οκτώ μήνες αφότου ο Ρώσος πρόεδρος είχε συμφωνήσει σε στρατηγική εταιρική σχέση με τον «αγαπητό του φίλο», ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν προσωρινά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο.

Ορισμένοι Ρώσοι εθνικιστές επέκριναν την απώλεια ενός συμμάχου και συνέκριναν την ταχύτατη αμερικανική επιχείρηση με την αποτυχία της Ρωσίας να πάρει τον έλεγχο της Ουκρανίας έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου. Σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό που η Ρωσία χαρακτηρίζει ως «πειρατεία» και «αλλαγή καθεστώτος» του Τραμπ στην «αυλή» των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πιο ανεκτό για τη Μόσχα, ιδίως αν η Ουάσιγκτον «βαλτώσει» στη Βενεζουέλα.

«Η Ρωσία έχασε έναν σύμμαχο στη Λατινική Αμερική», δήλωσε ανώτερη ρωσική πηγή, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.

«Όμως αν αυτό αποτελεί παράδειγμα του Δόγματος Μονρόε του Τραμπ σε εφαρμογή, όπως φαίνεται, τότε και η Ρωσία έχει τη δική της σφαίρα επιρροής».

Η πηγή αναφερόταν στην επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να επαναβεβαιώσει την αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο και να αναβιώσει το Δόγμα Μονρόε του 19ου αιώνα, το οποίο όριζε την περιοχή ως ζώνη επιρροής της Ουάσιγκτον.

Μια δεύτερη ρωσική πηγή δήλωσε ότι η Μόσχα βλέπει την αμερικανική επιχείρηση ως σαφή προσπάθεια ελέγχου του πετρελαϊκού πλούτου της Βενεζουέλας και παρατήρησε ότι οι περισσότερες δυτικές δυνάμεις δεν την επέκριναν ανοιχτά.

Οι κίνδυνοι της «άγριας δύσης» του Τραμπ

Ο Πούτιν προσπαθεί να χαράξει μια ρωσική σφαίρα επιρροής στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, του Καυκάσου και της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια που αντιμετωπίζεται από την Ουάσιγκτον από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Πούτιν δεν έχει σχολιάσει δημόσια την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αν και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Τραμπ να απελευθερώσει τον Μαδούρο και ζήτησε διάλογο. Το υπουργείο είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Τραμπ ως σύγχρονη πειρατεία στην Καραϊβική.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης απεικόνισαν την επιχείρηση ως αμερικανική «απαγωγή», μετέδωσαν δηλώσεις του Τραμπ για «άρρωστους» γείτονες των ΗΠΑ και αναφέρθηκαν στη σύλληψη του στρατιωτικού ηγέτη Μανουέλ Νοριέγα στον Παναμά στις 3 Ιανουαρίου 1990.

«Το ότι ο Τραμπ απλώς “έκλεψε” τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας δείχνει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο – υπάρχει μόνο το δίκαιο της ισχύος – αλλά η Ρωσία το γνωρίζει αυτό εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε στο Reuters ο Σεργκέι Μάρκοφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Είπε ότι το σύγχρονο Δόγμα Μονρόε – το οποίο ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να επικαιροποιηθεί ως «Δόγμα Ντόνροε» – μπορεί να ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους.

«Είναι πραγματικά έτοιμες οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας πάνω στην πρώην Σοβιετική Ένωση ή απλώς οι ΗΠΑ είναι τόσο ισχυρές που δεν θα ανεχθούν καμία μεγάλη δύναμη ούτε καν κοντά τους;»

Ο Αλεξέι Πούσκοφ, που προεδρεύει της επιτροπής πολιτικής πληροφόρησης στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (τη ρωσική Γερουσία), είδε την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα ως άμεση εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, παρουσιάζοντάς τη ως προσπάθεια αναβίωσης της αμερικανικής υπεροχής και απόκτησης ελέγχου σε περισσότερα αποθέματα πετρελαίου.

Ωστόσο, είπε ότι εγκυμονεί τον κίνδυνο επιστροφής στον «άγριο ιμπεριαλισμό του 19ου αιώνα» και, στην ουσία, αναβίωσης της έννοιας της Άγριας Δύσης – με την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξαναποκτήσει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν στο Δυτικό Ημισφαίριο.

«Θα μετατραπεί ο θρίαμβος σε καταστροφή;» διερωτήθηκε.

Ρώσοι εθνικιστές συγκρίνουν τη Βενεζουέλα με την Ουκρανία

Για τον Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, το να έχει ένας Αμερικανός πρόεδρος στραμμένη την προσοχή του – και ενδεχομένως να «βαλτώσει» – στο Δυτικό Ημισφαίριο θα ήταν κάτι παραπάνω από αποδεκτό, δεδομένης της εστίασης της Ρωσίας στην Ουκρανία και της Κίνας στην Ταϊβάν.

Ωστόσο, ορισμένοι Ρώσοι εθνικιστές επέκριναν την απώλεια ενός συμμάχου τόσο σύντομα μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία και συνέκριναν την ταχύτητα της αμερικανικής επιχείρησης με τον πολύ πιο αργό ρυθμό των ρωσικών προελάσεων στην Ουκρανία.

Η μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, η Rosneft, τερμάτισε τις δραστηριότητές της στη Βενεζουέλα το 2020 και πούλησε τα περιουσιακά της στοιχεία που σχετίζονταν με τη χώρα σε εταιρεία που ανήκει στο ρωσικό κράτος.

Ο φυλακισμένος Ρώσος εθνικιστής Ιγκόρ Γκίρκιν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν στη Βενεζουέλα πώς πρέπει να ενεργεί μια μεγάλη δύναμη όταν αντιμετωπίζει μια δυνητική απειλή και χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση ως μέρος μιας προσπάθειας διακοπής των ροών πετρελαίου προς την Κίνα.

«Δεχθήκαμε ακόμη ένα πλήγμα στην εικόνα μας – άλλη μία χώρα που υπολόγιζε στη βοήθεια της Ρωσίας δεν την έλαβε», είπε ο Γκίρκιν.

«Έχοντας βαλτώσει μέχρι τα αυτιά στο αιματηρό τέλμα της Ουκρανίας, είμαστε πρακτικά ανίκανοι για οτιδήποτε άλλο, ιδίως αφού δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τη Βενεζουέλα σε ένα άλλο ημισφαίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πηγή: skai.gr

