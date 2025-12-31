Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας κάλεσε τα ρωσικά στρατεύματα να συνεχίσουν τη δημιουργία «ζωνών ασφαλείας» (buffer zones) στις ουκρανικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, προκειμένου -όπως είπε- να προστατευτούν οι άμαχοι στις γειτονικές ρωσικές περιφέρειες Κουρσκ και Μπέλγκοροντ από τις επιθέσεις των Ουκρανών.

Ο στρατηγός Βαλέρι Γερασίμοφ έδωσε τις ανωτέρω εντολές κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε διοικητήριο της ρωσικής στρατιωτικής ομάδας «Βορράς», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας την Τετάρτη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πότε ακριβώς έγιναν οι δηλώσεις ούτε πού βρίσκεται το διοικητήριο.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Ουκρανία, όμως το Κίεβο έχει καταδικάσει επανειλημμένως τις προσπάθειες της Μόσχας να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας εντός του ουκρανικού εδάφους, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί το πρόσχημα της ασφάλειας για να αρπάξει παράνομα περισσότερα εδάφη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει χαρακτηρίσει «τρελά» τα σχέδια της Μόσχας για το Σούμι και το Χάρκοβο και έχει δηλώσει ότι θα βρουν αντίσταση, καθώς η Ουκρανία υπερασπίζεται με σθένος τις δύο περιφέρειες.

Ο Γερασίμοφ πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους περίπου 950 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις δύο περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων 32 οικισμών.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του Ρώσου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου σχετικά με το πεδίο της μάχης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άρχισε να εφαρμόζει την τακτική των ζωνών ασφαλείας αφότου η Ουκρανία πραγματοποίησε αιφνιδιαστική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ τον Αύγουστο του 2024, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις απώθησαν έπειτα από μήνες σφοδρών μαχών, με βαριές απώλειες και για τις δύο πλευρές.

Σε συνάντηση στο Κρεμλίνο στις 29 Δεκεμβρίου, ο Πούτιν χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» τη δημιουργία ζωνών ασφαλείας και είπε ότι πρέπει να συνεχιστεί και τη νέα χρονιά.



