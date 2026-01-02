Ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε πολυόροφη πολυκατοικία στην πόλη Χάρκοβο στη νοτιανατολική Ουκρανία προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινιεχούμποφ.

«Αρχικά ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις με βαλλιστικά όπλα», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις αναζήτησης είναι σε εξέλιξη» πρόσθεσε ο Σινεχούμποφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

