Ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο - Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε πολυόροφη πολυκατοικία στην πόλη Χάρκοβο στη νοτιανατολική Ουκρανία προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Όλεχ Σινιεχούμποφ.
«Αρχικά ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις με βαλλιστικά όπλα», δήλωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.
«Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Οι επιχειρήσεις αναζήτησης είναι σε εξέλιξη» πρόσθεσε ο Σινεχούμποφ.
