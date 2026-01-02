Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διέψευσε τις αναφορές σχετικά με ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το περιστατικό οφείλεται σε έκρηξη ουκρανικών πυρομαχικών που ήταν αποθηκευμένα στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, το υπουργείο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι πληροφορίες για την υποτιθέμενη επίθεση ρωσικών δυνάμεων στην πόλη Χάρκοβο, στις 2 Ιανουαρίου, δεν είναι αληθείς».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας ούτε σχεδίασαν ούτε εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραυλικά όπλα ή αεροπορικά όπλα εντός της πόλης του Χάρκοβο», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο και προσθέτει:

«Με βάση βίντεο που τραβήχτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιεύθηκαν από ουκρανικές πηγές πληροφόρησης, το επίκεντρο της έκρηξης βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο Persona στην οδό Olesya Gonchara 2. Στο δημοσιευμένο βίντεο καταγράφεται πυκνός καπνός άγνωστης προέλευσης στο κτίριο λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα πυροδότησης των πυρομαχικών που αποθηκεύονταν εκεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας».

«Οι δηλώσεις του καθεστώτος του Κιέβου σχετικά με την υποτιθέμενη "ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο" έχουν στόχο να αποσπάσουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας από τη βίαιη τρομοκρατική επίθεση που διέπραξε η AFU τη νύχτα της 1ης Ιανουαρίου εναντίον αμάχων στον οικισμό Khorly (περιοχή Χερσώνας)», καταλήγει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Από την επίθεση αυτή, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης, Βλαντίμιρ Σάλντο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.