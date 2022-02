Πάνω από 50.000 Ουκρανοί πολίτες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τις τελευταίες 48 ώρες, για να σωθούν από τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία.

Ωστόσο, κάποιοι έμειναν πίσω για να πολεμήσουν για τη χώρα τους με ό,τι μπορούν.

Ένας άνδρας προσπάθησε να εμποδίσει ρωσικό κομβόι να φτάσει στο Κίεβο. Σε βίντεο που συγκλονίζει ο άνδρας κατευθύνεται πεζός προς τα φορτηγά του ρωσικού στρατού, τα οποία προσπαθούν να τον αποφύγουν.

A man tried to stop a convoy of Russian equipment moving towards Kiev with his own body#Ukraine #UkraineInvasion #UkraineUnderAttack #RussiaUkraineConflict #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/rYmTHgHTE7