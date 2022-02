Νέες απειλές για πόλεμο εξαπέλυσε την Παρασκευή η Μόσχα, αυτή τη φορά κατά της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Στη σκιά της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι η ένταξη είτε της Φινλανδίας είτε της Σουηδίας στην αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ «θα πυροδοτήσει σοβαρή απάντηση από τη Μόσχα».

Η Ζαχάροβα απείλησε εάν κάποια σκανδιναβική χώρα επιδιώξει να ενταχθεί στη συμμαχία για την ασφάλεια αυτό «θα είχε σοβαρές στρατιωτικές και πολιτικές συνέπειες που θα απαιτούσαν από τη χώρα μας να λάβει αντίμετρα», ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Θεωρούμε τη δέσμευση της φινλανδικής κυβέρνησης σε μια στρατιωτική αδέσμευτη πολιτική ως σημαντικό παράγοντα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη βόρεια Ευρώπη», είπε η Ζαχάροβα.

«Σκοπός της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Ντονμπάς είναι η προστασία των ανθρώπων που έχουν υποστεί κακοποίηση και γενοκτονία από το καθεστώς του Κιέβου εδώ και οκτώ χρόνια» υποστήριξε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ένα άλλο καθήκον της επιχείρησης είναι να φέρει το καθεστώς των ανδρείκελων που ήρθε στην εξουσία το 2014 σε ένα αντισυνταγματικό πραξικόπημα ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν αυτά τα χρόνια εναντίον αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και να πραγματοποιήσει την αποστρατικοποίηση και αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας» δήλωσε δε.

Σημειώνεται ότι παρότι η Φινλανδία συνεργάζεται με την Βορειοατλαντική συμμαχία σε ορισμένα θέματα και συμμετέχει στη σημερινή συνεδρίαση του σώματος στις Βρυξέλλες, εντούτοις δεν έχει προσχωρήσει επίσημα στο μπλοκ.

Τον περασμένο μήνα, η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν είπε ότι είναι «πολύ απίθανο» η Φινλανδία να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της θητείας της.

