Συναγερμός για drone πάνω από την Αγία Πετρούπολη - Ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο Pulkovo στην Αγία Πετρούπολη ανέστειλε προσωρινά όλες τις πτήσεις του την Τρίτη, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters, εν μέσω ανεπιβεβαίωτων αναφορών σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι εντοπίστηκε αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο, (drone) πάνω από την πόλη.

Η δημοτική αρχή της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας ανέφερε στο επίσημο κανάλι της στο Telegram ότι διέκοψε όλες τις πτήσεις στο αεροδρόμιο μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα (09:00 GMT), χωρίς να εξηγήσει γιατί.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων (124 μίλια) από το Πούλκοβο είχε κλείσει, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή.

Ανεπιβεβαίωτη αναφορά μέσων ενημέρωσης από το διαδικτυακό ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Baza ανέφερε ότι ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο εντοπίστηκε στον ουρανό και ότι μαχητικά αεροσκάφη είχαν αποσταλεί για έρευνα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως αυτή την αναφορά.

Δεδομένα από τον ιστότοπο Flight Radar έδειξαν έναν αριθμό εσωτερικών πτήσεων με προορισμό την Αγία Πετρούπολη και επιστρέφουν στους προορισμούς τους, ενώ το κλείσιμο του εναέριου χώρου φάνηκε να επηρεάζει επίσης τις πτήσεις στη διαδρομή προς τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, ο οποίος απαιτεί αεροπλάνα να πετούν πάνω από την Αγία Πετρούπολη.

Several St. Petersburg bound flights have turned around and are diverting. According to media reports unidentified objects have been spotted in the airspace around St. Petersburg. pic.twitter.com/YxldKYyv6n