Συγκινητική κίνηση των φίλων της Μπεσίκτας: Πέταξαν χιλιάδες λούτρινα αρκουδάκια για τα σεισμόπληκτα παιδιά - Βίντεο

Σε μια υπέροχη κίνηση προχώρησαν οι φίλοι της Μπεσίκτας!

Κατά τη διάρκεια της εντός έδρας αναμέτρησης της ομάδας τους με την Αντάλιασπορ και συγκεκριμένα όταν το ρολόι έδειξε 4:17 (τότε είχε χτυπήσει την Τουρκία ο πρώτος πολύ ισχυρός σεισμός), οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο πέταξαν χιλιάδες παιχνίδια και λούτρινα αρκουδάκια στον αγωνιστικό χώρο, για χάρη των παιδιών που επλήγησαν από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία.

"Bir başkadır benim memleketim..." pic.twitter.com/cipmCNXUry

Çocuklar Hep Gülsün :)



Beşiktaş taraftarı : Yaralar sarılmadan ne bahar gelir nede yaz .. Beşiktaş tribünleri, depremzede çocuklar için saha kenarına oyuncaklar attı. 🇹🇷 #Beşiktaş pic.twitter.com/9xPMBov5jO