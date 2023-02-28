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Συγκινητική κίνηση των φίλων της Μπεσίκτας: Πέταξαν χιλιάδες λούτρινα αρκουδάκια για τα σεισμόπληκτα παιδιά - Βίντεο

Κόσμος
Μπεσίκτας

Γέμισαν με παιχνίδια τον αγωνιστικό χώρο, για χάρη των παιδιών που επλήγησαν από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία

Σε μια υπέροχη κίνηση προχώρησαν οι φίλοι της Μπεσίκτας!

Κατά τη διάρκεια της εντός έδρας αναμέτρησης της ομάδας τους με την Αντάλιασπορ και συγκεκριμένα όταν το ρολόι έδειξε 4:17 (τότε είχε χτυπήσει την Τουρκία ο πρώτος πολύ ισχυρός σεισμός), οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο πέταξαν χιλιάδες παιχνίδια και λούτρινα αρκουδάκια στον αγωνιστικό χώρο, για χάρη των παιδιών που επλήγησαν από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Τουρκία Σεισμός στην Τουρκία ποδόσφαιρο
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