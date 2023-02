Συγκινητική κίνηση των φίλων της Μπεσίκτας: Πέταξαν χιλιάδες λούτρινα αρκουδάκια για τα σεισμόπληκτα παιδιά - Βίντεο

Σε μια υπέροχη κίνηση προχώρησαν οι φίλοι της Μπεσίκτας!

Κατά τη διάρκεια της εντός έδρας αναμέτρησης της ομάδας τους με την Αντάλιασπορ και συγκεκριμένα όταν το ρολόι έδειξε 4:17 (τότε είχε χτυπήσει την Τουρκία ο πρώτος πολύ ισχυρός σεισμός), οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο πέταξαν χιλιάδες παιχνίδια και λούτρινα αρκουδάκια στον αγωνιστικό χώρο, για χάρη των παιδιών που επλήγησαν από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία.

Teddy bears rained onto a football pitch during a match in Turkey, as Besiktas fans donated toys for child survivors of the devastating earthquakes.



The match was interrupted with 04:17 on the clock, the time when the first quake hit on the morning of February 6 👇 pic.twitter.com/2WAiGxBjda