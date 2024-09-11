Λογαριασμός
Ρωσικά βομβαρδιστικά πέταξαν πάνω από τη Θάλασσα του Μπάρεντς και της Νορβηγίας - Δείτε βίντεο

Οι πτήσεις ήταν μέρος των μεγαλύτερων από τη σοβιετική εποχή ασκήσεων «Ocean-2024» που ξεκίνησε η Ρωσία μια ημέρα νωρίτερα.

Ρωσικά βομβαρδιστικά

Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-160 πέταξαν πάνω από τη Θάλασσα του Μπάρεντς και της Νορβηγίας στο πλαίσιο μιας μεγάλης ναυτικής άσκησης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πτήσεις ήταν μέρος των ασκήσεων «Ocean-2024» που ξεκίνησε η Ρωσία μια ημέρα νωρίτερα.

Στις ασκήσεις, οι μεγαλύτερες από τη σοβιετική εποχή, θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 90.000 στρατιωτικοί, περισσότερα από 400 πλοία και 125 αεροσκάφη και θα πραγματοποιηθούν έως τις 16 Σεπτεμβρίου σε μια τεράστια περιοχή που περιλαμβάνει τμήματα του Ειρηνικού και του Αρκτικού Ωκεανού και της Μεσογείου, της Βαλτικής και της Κασπίας. 
 

Πηγή: skai.gr

