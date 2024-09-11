Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-160 πέταξαν πάνω από τη Θάλασσα του Μπάρεντς και της Νορβηγίας στο πλαίσιο μιας μεγάλης ναυτικής άσκησης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη.

‼️🇷🇺✈️ Tu-160 strategic missile carriers flew over the neutral waters of the Barents and Norwegian Seas during the "Ocean-2024" command and staff exercises, according to the #Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/UdySpWPsbi September 11, 2024

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πτήσεις ήταν μέρος των ασκήσεων «Ocean-2024» που ξεκίνησε η Ρωσία μια ημέρα νωρίτερα.

Στις ασκήσεις, οι μεγαλύτερες από τη σοβιετική εποχή, θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 90.000 στρατιωτικοί, περισσότερα από 400 πλοία και 125 αεροσκάφη και θα πραγματοποιηθούν έως τις 16 Σεπτεμβρίου σε μια τεράστια περιοχή που περιλαμβάνει τμήματα του Ειρηνικού και του Αρκτικού Ωκεανού και της Μεσογείου, της Βαλτικής και της Κασπίας.



