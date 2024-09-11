Ιταλία: Συνελήφθη Μαροκινός για τρομοκρατική δράση

Ένας Μαροκινός είκοσι οκτώ ετών συνελήφθη την περασμένη νύχτα στο Μιλάνο από την ιταλική αστυνομία. Κατηγορείται για προτροπή σε διάπραξη εγκλημάτων με στόχο την τρομοκρατική δράση στην Ιταλία και στο εξωτερικό.

Η έρευνα αυτή της εισαγγελίας της ιταλικής συμπρωτεύουσας άρχισε τον περασμένο Νοέμβριο όταν χρήστης του διαδικτύου κατέθεσε μήνυση για απειλές που είχε δεχθεί μέσω Instagram.

Ο συλληφθείς στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.