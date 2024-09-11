Με ανησυχία και προβληματισμό αντιμετωπίζουν Τύπος και αναλυτές στη Γαλλία τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρώπη η πρόσφατη απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα της χώρας, σε μια προσπάθεια να μειώσει την παράνομη μετανάστευση και να καταστήσει τη Γερμανία "λιγότερο ελκυστική ως χώρα υποδοχής"».

«Η γερμανική κυβέρνηση εξαπατά τον λαό της προτείνοντας ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα θα επιλυθεί στα εσωτερικά σύνορα» υποστηρίζει στη γαλλική εφημερίδα Liberation ο Γκέρχαρντ Νάους, Αυστριακός πολιτικός επιστήμονας, που έθεσε τα θεμέλια του μεταναστευτικού συμφώνου ΕΕ -Τουρκίας το 2016 για τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης, και προειδοποιεί: «Οι Γερμανοί ελπίζουν να πυροδοτήσουν μια αλυσιδωτή αντίδραση σε άλλες χώρες. Το φαινόμενο του ντόμινο θα μπορούσε να βυθίσει την Ευρώπη της Σένγκεν στην πιο σοβαρή κρίση της, από τη δημιουργία της το 1985»

Η γερμανική πρωτοβουλία μπορεί να ανησυχήσει τους γείτονές της, με ορισμένους να φοβούνται ένα «φαινόμενο ντόμινο», σημειώνει από την πλευρά της η γαλλική εφημερίδα Les Echos υπογραμμίζοντας την άρνηση της Αυστρίας να δεχτεί άτομα που επιστρέφουν από τη Γερμανία, αλλά και την καταγγελία της Βαρσοβίας για «απαράδεκτη» απόφαση.

«Στο παρελθόν, όταν είχαν επανεισαχθεί τέτοιοι συνοριακοί έλεγχοι, οι πληχθείσες γειτονικές χώρες απάντησαν καθιερώνοντας επίσης ελέγχους, συχνά εις βάρος της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων και αγαθών», σημειώνει στην ίδια εφημερίδα η Έλενα Χαν εκ μέρους της δεξαμενής σκέψης European Policy Center και διερωτάται: «Θα μπορέσει η Γερμανία, όπως θέλει, να στείλει πίσω περισσότερους μετανάστες, όταν η συμφωνία των γειτονικών χωρών είναι απαραίτητη και ορισμένοι, όπως η Αυστρία, έχουν ήδη πει ότι δεν θα δεχτούν καμία μεταφορά; »

Η επιστροφή στο χάος του 2020 και του 2021, της εποχής Covid είναι στο μυαλό όλων, σημειώνει η εφημερίδα, υπενθυμίζοντας, ότι λίγα χρόνια νωρίτερα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ήταν αυτή που δικαιολογούσε τον πολλαπλασιασμό των ελέγχων.

Το 2023 τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα «αποκατέστησαν την τάξη», υπό την ηγεσία της Γαλλίας, που είχε τότε την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, αναφέρει ο εμπειρογνώμονας του ινστιτούτου Ντελόρ Ζερόμ Βινιον υπενθυμίζοντας ότι είχαν αποφασίσει πως«οι εξαιρέσεις από τους κανόνες Σένγκεν πρέπει να έχουν ακριβή δικαιολόγηση και οποιαδήποτε παράταση πρέπει να αιτιολογείται».

Στην ίδια εφημερίδα γίνεται τέλος αναφορά στην πρόκληση του Ούγγρου πρωθυπουργού Όρμπαν ο οποίος απείλησε να στείλει αιτούντες άσυλο που φτάνουν στην Ουγγαρία... στις Βρυξέλλες, με τον Ούγγρο υπουργό Εσωτερικών να παρουσιάζει μάλιστα στον Τύπο τα πούλμαν τα οποία είπε ότι θα ναυλωθούν για την επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

