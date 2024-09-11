Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν ένα ελικόπτερο της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης ενός τραυματία στρατιώτη. Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός κάνει λόγο για ατύχημα το οποίο σημειώθηκε ενώ το ελικόπτερο βρισκόταν κοντά στο έδαφος.

Ειδικότερα, το ελικόπτερο δεν χτυπήθηκε από εχθρικά πυρά και συνετρίβη λίγες στιγμές πριν προσγειωθεί με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτό να τραυματιστούν.

Τα ελικόπτερα Black Hawk χρησιμοποιούνται τόσο για αποστολές ρουτίνας μεταφοράς όσο και για αποβίβαση και παραλαβή στρατευμάτων κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.