Ρωσικά και κινεζικά πολεμικά πλοία άρχισαν σήμερα ασκήσεις στο πλαίσιο μεγάλων ναυτικών γυμνασίων, για τα οποία η Μόσχα ανακοίνωσε πως θα εκτείνονται από την Μεσόγειο μέχρι τον Ειρηνικό και την έναρξή τους θα παρακολουθήσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από το κέντρο επιχειρήσεων του Κρεμλίνου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τέσσερα κινεζικά πολεμικά πλοία και ένα σκάφος ανεφοδιασμού ενώθηκαν με ρωσικά πλοία στον Κόλπο του Μεγάλου Πέτρου, νότια του Βλαδιβοστόκ, για ασκήσεις «για την υπεράσπιση θαλάσσιων επικοινωνιών και περιοχών θαλάσσιας οικονομικής δραστηριότητας».

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, οι ασκήσεις αυτές εντάσσονται σε πολύ ευρύτερα γυμνάσια με συμμετοχή άνω των 400 ρωσικών πολεμικών πλοίων, υποβρυχίων και πλοίων υποστήριξης, τα οποία θα διεξαχθούν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου στον Ειρηνικό Ωκεανό και τον Αρκτικό (Βόρειο Παγωμένο) Ωκεανό, καθώς και στη Μεσόγειο Θάλασσα, τη Βαλτική Θάλασσα και την Κασπία Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα παρακολουθήσει σήμερα την έναρξη των γυμνασίων από το κέντρο επιχειρήσεων του Κρεμλίνου και πως οι ασκήσεις θα επεκταθούν σε αρκετούς ωκεανούς με συμμετοχή ξένων εταίρων.

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua) μετέδωσε χθες, Δευτέρα, ότι στόχος των γυμνασίων με τη Ρωσία είναι να εμβαθυνθεί «το επίπεδο του στρατιωτικού συντονισμού ανάμεσα στις κινεζικές και τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και να διευρυνθεί η ικανότητά τους να απαντούν από κοινού σε απειλές για την ασφάλεια».

