Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε υψηλόβαθμους διοικητές της Χαμάς στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε υψηλόβαθμους διοικητές της Χαμάς που δραστηριοποιούνταν σε αρχηγείο που είχαν εγκαταστήσει σε καθορισμένη ανθρωπιστική περιοχή στη νότια πόλη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτοί οι τρομοκράτες είχαν άμεση ανάμειξη στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και πρόσφατα δραστηριοποιούνταν για τη διεξαγωγή τρομοκρατικών δραστηριοτήτων» ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Σε αυτήν προσθέτει ότι ο αριθμός των απωλειών που ανακοινώθηκε από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας «δεν συμφωνεί με τις πληροφορίες που έχουν οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις), τα πυρομαχικά ακριβείας που χρησιμοποιήθηκαν και την ακρίβεια του πλήγματος».

Σε αυτούς που στοχοθετήθηκαν στο πλήγμα περιλαμβάνονται οι επικεφαλής της εναέριας μονάδας της Χαμάς και του τμήματος παρατήρησης και στόχων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Τα ξημερώματα της Τρίτης η Χαμάς ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην ανακηρυγμένη ανθρωπιστική ζώνη Αλ Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις.

«Ανασύρθηκαν και διακομίστηκαν 40 μάρτυρες και 60 τραυματίες» σε κοντινά νοσοκομεία μετά τον βομβαρδισμό, συνόψισε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας στον παλαιστινιακό θύλακο, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εντοπίσουν 15 ανθρώπους που αγνοούνται» πρόσθεσε.

Πηγές προσκείμενες στην πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκαναν γνωστό νωρίτερα πως πήραν φωτιά τουλάχιστον 20 σκηνές, ενώ ισραηλινοί πύραυλοι προκάλεσαν κρατήρες βάθους ως ακόμη και εννέα μέτρων.

«Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν στη σφαγή στο Αλ Μαουάσι», δήλωσε άλλο στέλεχος της πολιτικής προστασίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Πηγή: skai.gr

