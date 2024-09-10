Λογαριασμός
Βιετνάμ: Τουλάχιστον 127 νεκροί από τον τυφώνα Γιάγκι, σύμφωνα με νέο απολογισμό - Στους 54 οι αγνοούμενοι  

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 752 - Μεγάλες είναι οι καταστροφές από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις

UPDATE: 15:20
Βιετνάμ

Τουλάχιστον 127 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και ακόμη 54 συνεχίζουν να αγνοούνται από το καταστροφικό πέρασμα του  τυφώνα Γιάγκι στο βόρειο Βιετνάμ - που προκάλεσε κατολισθήσεις και πλημμύρες - σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι τραυματίες ανέρχονται σε 752

Schwere #Überschwemmungen aufgrund starker Regenfälle in der vietnamesischen 400.000-Einwohner-Stadt #ThaiNguyen

Unmittelbar nach dem Durchzug des Supertaifuns #Yagi über die Region setzten Rekordregenfälle ein.#Yagityphoon #yagistorm #Regen #TyphoonYagi #Typhoon #Unwetter pic.twitter.com/uZ1HdkbVfI

Τα περισσότερα από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες, ανέφερε η υπηρεσία προσθέτοντας ότι η επαρχία Κάο Μπανγκ είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο, καθώς εκεί έχουν σκοτωθεί 19 άνθρωποι ενώ αγνοείται η τύχη 36.

Μάλιστα η μανία του τυφώνα έριξε πολυσύχναστη γέφυρα στο βόρειο Βιετνάμ. Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας Phong Chau χθες, Δευτέρα.Πολλά οχήματα που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα, όταν κόπηκε στα δύο έπεσαν στο νερό, και 13 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το BBC.

Πηγή: skai.gr

