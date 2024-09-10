Τουλάχιστον 127 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και ακόμη 54 συνεχίζουν να αγνοούνται από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Γιάγκι στο βόρειο Βιετνάμ - που προκάλεσε κατολισθήσεις και πλημμύρες - σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι τραυματίες ανέρχονται σε 752

Schwere #Überschwemmungen aufgrund starker Regenfälle in der vietnamesischen 400.000-Einwohner-Stadt #ThaiNguyen



Unmittelbar nach dem Durchzug des Supertaifuns #Yagi über die Region setzten Rekordregenfälle ein.#Yagityphoon #yagistorm #Regen #TyphoonYagi #Typhoon #Unwetter pic.twitter.com/uZ1HdkbVfI

— Kaputte Ampel (@KaputteAmpel) September 10, 2024

Τα περισσότερα από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες, ανέφερε η υπηρεσία προσθέτοντας ότι η επαρχία Κάο Μπανγκ είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο, καθώς εκεί έχουν σκοτωθεί 19 άνθρωποι ενώ αγνοείται η τύχη 36.

In the wake of super #typhoon "#Yagi," the Hainan provincial branch of the People's Bank of China issued guiding opinions on improving #financial #support for post-disaster reconstruction, outlining 10 specific measures.https://t.co/OL9Nvu4PNf pic.twitter.com/5IyuMwQ1lt — Hainan Today (@HainanToday) September 10, 2024

Μάλιστα η μανία του τυφώνα έριξε πολυσύχναστη γέφυρα στο βόρειο Βιετνάμ. Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου δείχνουν τη στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας Phong Chau χθες, Δευτέρα.Πολλά οχήματα που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα, όταν κόπηκε στα δύο έπεσαν στο νερό, και 13 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το BBC.

#WATCH 🇻🇳Typhoon Yagi, the strongest in decades, hit Vietnam, causing at least 59 deaths. Many are missing due to landslides and floods.



A bridge collapsed, millions lost power, and a bus with 20 passengers was swept away. The storm struck on Saturday and weakened to a tropical… pic.twitter.com/Ikqqm7z8h0 — 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) September 9, 2024

Πηγή: skai.gr

