Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα τη διεξαγωγή μέσα στον Σεπτέμβριο κοινών στρατιωτικών γυμνασίων με τη Ρωσία, ένδειξη της ενίσχυσης των δεσμών των δύο χωρών, η οποία έχει ωθήσει το ΝΑΤΟ να κατηγορήσει το Πεκίνο ότι «διευκολύνει» τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις της Ρωσίας θα συμμετάσχουν στα γυμνάσια «North- Joint 2024» που θα διεξαχθούν γύρω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας και στη θάλασσα Οχότσκ, στα ανοικτά των ρωσικών ακτών, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Άμυνας.

«Τα γυμνάσια αυτά έχουν στόχο την εμβάθυνση του επιπέδου στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του κινεζικού και του ρωσικού στρατού και την ενίσχυση των ικανοτήτων τους να αντιμετωπίζουν από κοινού τις απειλές στην ασφάλεια», πρόσθεσε το υπουργείο.

Το Πολεμικό Ναυτικό των δύο χωρών θα συμμετάσχει σε κοινή θαλάσσια περιπολία και η Κίνα θα πάρει μέρος και στη ρωσική στρατηγική άσκηση «Ωκεανός 2024», επεσήμανε το κινεζικό υπουργείο.

Το υπουργείο Άμυνας της Κίνας δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθούν τα γυμνάσια αυτά.

Τον Ιούλιο Κίνα και Ρωσία οργάνωσαν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στη θάλασσα και τον εναέριο χώρο γύρω από τη Ζανζιάνγκ, πόλη της επαρχίας Γκουαντόνγκ στη νότια Κίνα.

Οι δύο χώρες έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική και οικονομική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια, αντιδρώντας «στη δυτική ηγεμονία» και κυρίως σε αυτό που θεωρούν αμερικανική κυριαρχία στη διεθνή σκηνή.

Λίγο πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία Πεκίνο και Μόσχα ανακοίνωσαν μια «χωρίς όρια» σύμπραξη. Τον Αύγουστο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι οικονομικοί και εμπορικοί δεσμοί της χώρας του με την Κίνα «αποδίδουν καρπούς», κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ στη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

