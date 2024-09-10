Λογαριασμός
Το διαφορετικό βίντεο της Κέιτ Μίντλετον γεμάτο συναίσθημα και αμεσότητα που πάει κόντρα στην παράδοση

Αντί το Παλάτι να αρκεστεί σε μια τυπική ανακοίνωση ή μια on camera δήλωση της Κέιτ, προτίμησε να κάνει την έκπληξη με ένα διαφορετικό βίντεο

Κέιτ Μίντλετον

Με ένα τρίλεπτο βίντεο που δημοσιεύτηκε χθες στα social media η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να μιλήσει για ακόμα μία φορά ανοιχτά για την πορεία της υγείας της λέγοντας πως οι χημειοθεραπείες στις οποίες υποβαλλόταν τους τελευταίους 6 μήνες μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο αδιευκρίνιστου τύπου ολοκληρώθηκαν.

Ένα όμως τόσο προσωπικό βίντεο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο ως μια εκ βαθέων εξομολόγηση σίγουρα αποτελεί έκπληξη αφού μέχρι τώρα το Παλάτι επέλεγε μια τυπική ανακοίνωση λίγων λέξεων που ενημέρωνε για την πορεία της υγείας των μελών της βασιλικής οικογένειας. 

Θα μπορούσε λοιπόν η οικογένεια να επιλέξει ένα παραδοσιακό δελτίο τύπου ή μια δήλωση on camera, αλλά αντ' αυτού υπάρχει μια απαλή, κινηματογραφική πινελιά σε αυτό το μήνυμα όπου αντί για υποσημειώσεις και επεξηγήσεις για την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας της, υπάρχει μια ολόκληρη καλογυρισμένη ιστορία, με μια συγκινητική αφήγηση σε πρώτο βαθμό που χαρίζει αμεσότητα. Η αφήγηση της Κέιτ για τα όσα πέρασε όλους αυτούς τους μήνες βγάζουν έναν έντονο συναισθηματισμό και συνάμα μια μελαγχολία καθώς η Κέιτ περπατάει στην εξοχή «παίζοντας» με τις αχτίνες του ήλιου. 

Κέιτ Μίντλετον

Πρόκειται σαφώς για μια καλά σχεδιασμένη προσέγγιση, μακριά από κάθε παραδοσιακή - συμβατική ανακοίνωση του Παλατιού όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Τα γυρίσματα πρσαγματοποιήθηκαν στο Norfolk τον περασμένο μήνα. Οι αλλαγές στα ρούχα υποδηλώνουν πως κράτησαν παραπάνω από μία ημέρα. Η Κέιτ φοράει ένα μακρύ φόρεμα σε στυλ της δεκαετίας του 1970, περνάει χρόνο με την οικογένειά της στο δάσος και την παραλία, παίζει παιχνίδια με τα παιδιά της και τους γονείς της και ξαπλώνει με τον Ουίλιαμ στο χορτάρι χαλαρώνοντας έστω και στιγμιαία από όλες τις δύσκολες στιγμές. 

Κέιτ Μίντλετον

Υπάρχει επίσης ξεκάθαρη επίγνωση ότι αυτή η μικρού μήκους ταινία μπορεί να δώσει δύναμη και κουράγιο σε πολλές οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο. Έτσι στο τέλος, γίνεται μια σχεδόν επίκληση «σε όλους όσους συνεχίζουν το δικό τους καρκινικό ταξίδι - Παραμένω μαζί σας, δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι. Από το σκοτάδι μπορεί να προβάλει το φως, άστο λοιπόν να λάμψει».

Κέιτ Μίντλετον

Πηγή: skai.gr

