Με ένα τρίλεπτο βίντεο που δημοσιεύτηκε χθες στα social media η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να μιλήσει για ακόμα μία φορά ανοιχτά για την πορεία της υγείας της λέγοντας πως οι χημειοθεραπείες στις οποίες υποβαλλόταν τους τελευταίους 6 μήνες μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο αδιευκρίνιστου τύπου ολοκληρώθηκαν.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL September 9, 2024

Ένα όμως τόσο προσωπικό βίντεο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο ως μια εκ βαθέων εξομολόγηση σίγουρα αποτελεί έκπληξη αφού μέχρι τώρα το Παλάτι επέλεγε μια τυπική ανακοίνωση λίγων λέξεων που ενημέρωνε για την πορεία της υγείας των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Θα μπορούσε λοιπόν η οικογένεια να επιλέξει ένα παραδοσιακό δελτίο τύπου ή μια δήλωση on camera, αλλά αντ' αυτού υπάρχει μια απαλή, κινηματογραφική πινελιά σε αυτό το μήνυμα όπου αντί για υποσημειώσεις και επεξηγήσεις για την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας της, υπάρχει μια ολόκληρη καλογυρισμένη ιστορία, με μια συγκινητική αφήγηση σε πρώτο βαθμό που χαρίζει αμεσότητα. Η αφήγηση της Κέιτ για τα όσα πέρασε όλους αυτούς τους μήνες βγάζουν έναν έντονο συναισθηματισμό και συνάμα μια μελαγχολία καθώς η Κέιτ περπατάει στην εξοχή «παίζοντας» με τις αχτίνες του ήλιου.

Πρόκειται σαφώς για μια καλά σχεδιασμένη προσέγγιση, μακριά από κάθε παραδοσιακή - συμβατική ανακοίνωση του Παλατιού όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Τα γυρίσματα πρσαγματοποιήθηκαν στο Norfolk τον περασμένο μήνα. Οι αλλαγές στα ρούχα υποδηλώνουν πως κράτησαν παραπάνω από μία ημέρα. Η Κέιτ φοράει ένα μακρύ φόρεμα σε στυλ της δεκαετίας του 1970, περνάει χρόνο με την οικογένειά της στο δάσος και την παραλία, παίζει παιχνίδια με τα παιδιά της και τους γονείς της και ξαπλώνει με τον Ουίλιαμ στο χορτάρι χαλαρώνοντας έστω και στιγμιαία από όλες τις δύσκολες στιγμές.

Υπάρχει επίσης ξεκάθαρη επίγνωση ότι αυτή η μικρού μήκους ταινία μπορεί να δώσει δύναμη και κουράγιο σε πολλές οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο. Έτσι στο τέλος, γίνεται μια σχεδόν επίκληση «σε όλους όσους συνεχίζουν το δικό τους καρκινικό ταξίδι - Παραμένω μαζί σας, δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι. Από το σκοτάδι μπορεί να προβάλει το φως, άστο λοιπόν να λάμψει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.