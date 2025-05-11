Ρωσία: Υποστηρίζει ότι το Κίεβο παραβίασε την 3ήμερη εκεχειρία περισσότερες από 14.000 φορές

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι η Ουκρανία παραβίασε περισσότερες από 14.000 φορές την τριήμερη εκεχειρία, η ισχύ της οποίας ολοκληρώθηκε χθες.

“Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραβίασαν την εκεχειρία 14.043 φορές”, αναφέρει χαρακτηριστικά το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν τρεις αεροπορικές βόμβες JDAM και 143 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μία ημέρα.

Οι δυνάμεις αεράμυνας έχουν καταρρίψει 58 ουκρανικά αεροσκάφη τύπου UAV εκτός της “ζώνης ειδικών επιχειρήσεων” από τις 8 Μαΐου σημειώνεται.

Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις στη "ζώνη ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων" τήρησαν αυστηρά την κατάπαυση του πυρός από τις 00:00 ώρα Μόσχας στις 8 Μαΐου έως τις 00:00 στις 11 Μαΐου, επέμεινε το Υπουργείο Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πέντε προσπάθειες να διασπάσουν τα ρωσικά κρατικά σύνορα στις περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ, πρόσθεσε.

Η Ρωσία και η Ουκρανία ανταλλάσσουν εκατέρωθεν κατηγορίες για την παραβίαση της εκεχειρίας (8-10 Μαΐου) για την οποία δεν είχε συμφωνήσει το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.