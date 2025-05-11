Πούτιν: Διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας στη Κων/πολη

Ο πρόεδρος Πούτιν πρότεινε τη νύχτα στο Κρεμλίνο, μπροστά σε κάμερες, απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία, χωρίς προϋποθέσεις, στην Κων/πολη στις 15 Μαΐου.

Η αιφνιδιαστική πρόταση Πούτιν, ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ηγέτες, της λεγόμενης των προθύμων και της Ουκρανίας που συνεδρίασαν στο Κίεβο, υπό τις ευλογίες του προέδρου Τραμπ, ζήτησαν άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες. Ο ρώσος πρόεδρος αντί απάντησης, προσφεύγει στον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν με τον οποίον θα μιλήσει εντός της ημέρας. Υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία είχε προσφέρει πολλά για τη διοργάνωση διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2022, ο Πούτιν αναφέρθηκε σε προσχέδιο εγγράφου, που είχε καταρτιστεί μετά από διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο το Κίεβο είχε μονογραφήσει, αλλά απορρίφθηκε στη συνέχεια λόγω της στάσης της Δύσης. Ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα επιβεβαιώσει την επιθυμία του να συμβάλει στην αναζήτηση ειρήνης στην Ουκρανία, και τόνισε ότι η Μόσχα είναι αποφασισμένη για σοβαρές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Στο μεταξύ σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που πρότεινε ο πρόεδρος Πούτιν θα λάβουν υπόψη την κατάσταση στο πεδίο καθώς και τις διαπραγματεύσεις του 2022 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ενδιαφέρον ότι ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου του, δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης στο Κίεβο, στην οποία συμμετείχε, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει το καθήκον της τήρησης μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, ενώ δεσμεύεται για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Τραμπ: «Έχουμε μπροστά μας μια σημαντική εβδομάδα»

Η Τουρκία διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και το Κίεβο πράγμα που την αναδεικνύει για άλλη μια φορά ως ιδανικό ουδέτερο εταίρο για μια αναγκαία ειρήνη.

Παρά τις αντιρρήσεις κάποιων ευρωπαίων, όπως ο πρόεδρος Μακρόν, οι προετοιμασίες για μια εκεχειρία έχουν ήδη ξεκινήσει. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει ήδη δηλώσει ότι θα μπορούσε να συμβάλει, σε περίπτωση εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Τον Μάρτιο στρατιωτικοί εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας συναντήθηκαν στην Τουρκία και συζήτησαν την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, σε περίπτωση μιας ρωσο-ουκρανικής εκεχειρίας.

Από την πλευρά του o πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγω για «ενδεχομένως σπουδαία μέρα για την Ρωσία και την Ουκρανία», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται και με τις δύο πλευρές και καταλήγοντας ότι «έχουμε μπροστά μας μια σημαντική εβδομάδα».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίηση του που βλέπει ότι η Ρωσία αναζητεί επιτέλους τρόπους τερματισμού του πολέμου. Υπογράμμισε ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Χαρακτηρίζοντάς το «θετικό σημάδι», είπε ότι: «Ολόκληρος ο κόσμος το περίμενε εδώ και πολύ καιρό. Και το πρώτο βήμα για τον πραγματικό τερματισμό οποιουδήποτε πολέμου είναι η κατάπαυση του πυρός».

