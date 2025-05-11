Ιράν: Ο ΥΠΕΞ ελπίζει ο 4o κύκλος συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα να έχει αίσια κατάληξη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι ελπίζει ο τέταρτος κύκλος των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να καταλήξει σε μια «αποφασιστική στιγμή».

«Σήμερα το πρωί είχαμε νέες διαβουλεύσεις στην Τεχεράνη και στη διάρκεια αυτού του κύκλου (σ.σ. των συνομιλιών με τις ΗΠΑ) ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια αποφασιστική στιγμή», επεσήμανε ο Αραγτσί λίγο πριν την αναχώρησή του για το Μουσκάτ του Ομάν όπου θα συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Παράλληλα, ο Αραγτσί διεμήνυσε ότι το δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο είναι «αδιαπραγμάτευτο».

«Η ικανότητα εμπλουτισμού είναι μία από τις τιμές και τα κεκτημένα του ιρανικού έθνους», δήλωσε ο υπουργός.

Ωστόσο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σε συνέντευξή του την Παρασκευή ότι οι «εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν πρέπει να διαλυθούν» στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαέλ Μπαγαεΐ είχε επισημάνει λίγο νωρίτερα σήμερα ότι το Ιράν θα ζητήσει την άρση των εις βάρος του κυρώσεων καθώς και την αναγνώριση του δικαιώματός του να διαθέτει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς στη διάρκεια αυτού του τέταρτου κύκλου συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

«Η αντιπροσωπεία (…) θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ιρανικού έθνους και να διατηρήσει τις πολύτιμες προόδους που έχουμε κάνει τον τομέα της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας, ενώ παράλληλα θα εργαστεί για την άρση των κυρώσεων», σημείωσε ο Μπαγαεΐ.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1980, έχουν πραγματοποιήσει από τις 12 Απριλίου τρεις γύρους συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τη μεσολάβηση του Ομάν.

Όπως και στις προηγούμενες συναντήσεις, επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής θα είναι ο Γουίτκοφ και της ιρανικής ο Αραγτσί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

